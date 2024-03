Manchester City er store favoritter tirsdag aften mod FCK, men kulissen i Parken skal bære holdet frem.

I efterårets gruppekampe på hjemmebane i Champions League blev FC København båret frem af en fantastisk kulisse i Parken.

Det var, ifølge FCK-lejren selv, en stor årsag til, at holdet formåede at gå videre fra gruppespillet. Her vandt FCK to ud af tre hjemmekampe med sejre over Manchester United og Galatasaray.

Nu er FCK videre til knockoutfasen, hvor Manchester City venter, og her skal nationalarenaen igen være en vigtig medspiller.

- For mig er Parken noget helt specielt også på den internationale scene. Det kommer man også til at opleve til kampen mod City, siger FCK's cheftræner, Jacob Neestrup, på et pressemøde før kampen.

- Vi ved også, at vores fans giver os muligheden for at blive båret frem. Det er også derfor, at FCK historisk set har kunnet lavet mange flotte resultater mod store modstandere.

Det er to måneder siden, at FCK gik på vinterpause, og derfor er braget mod Manchester City også den første gældende kamp i lang tid for københavnerne.

Omvendt er Manchester City i fuld gang med forårssæsonen og er i kampform. Derfor skal hjemmebanekulissen i Parken være med til at bære FCK-holdet frem i den første gældende kamp i hele 63 dage.

- Vi er ikke det samme sted, som vi var i december, og det kan måske komme til udtryk i nogle perioder af kampen, siger FCK’s norske offensivspiller Mohamed Elyounoussi.

- Derfor håber jeg også, at vi med et fyldt Parken kan få den sidste energi, som vi skal bruge for at stå distancen.

I sidste sæson krydsede FCK også klinger med den engelske storklub. På udebane tabte københavnerne 0-5, men hjemme i Parken fik FCK et enkelt point efter et 0-0-resultat.

- Parken er et magisk sted, specielt når det er europæisk fodbold. Så uanset hvad bliver det også en svær kamp for City, siger FCK-forsvarsspilleren Elias Jelert.

I spidsen for FCK’s modstander, Manchester City, står Pep Guardiola. Han spår også en svær opgave trods den store favoritværdighed til sit mandskab og bider ligeledes mærke i den kulisse, der venter tirsdag aften.

Og den er ikke helt ukendt for spanieren.

- Jeg har også været her før som aktiv spiller med landsholdet mod Danmark. Det er altid svært. Parken er utrolig kompakt, og fansene er så tæt på banen. Og med to måneder uden kampe må fansene være desperate efter at se fodbold, siger Pep Guardiola.

/ritzau/