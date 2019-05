FC København-træner Ståle Solbakken var langt fra tilfreds efter 3-4 nederlaget mod Esbjerg. Især opdækningen.

FC København førte med et kvarter tilbage, men måtte i sidste ende se sig besejret med 3-4 i Esbjerg.

En hæs og skuffet FCK-træner Ståle Solbakken kunne tre minutter inde i overtiden se Esbjergs Rodolph Austin sikre hjemmeholdet sejren på et hovedstødsmål.

- Vi spillede ad helvede til i forsvaret. Vi skal hjem og træne forsvarsspil. Hver gang Esbjerg slog en lang bold, blev de farlige. Vi har ikke givet så mange chancer væk i hele sæsonen, siger Ståle Solbakken.

FC København startede med uprøvede Frederik Ibsen på mål, og træneren havde ondt af debutanten.

- Vi har en keeper, der måske har spillet sin første og sidste kamp, og så lod vi ham i stikken fuldstændig.

- Det er sgu synd for ham. Han fik en dårlig oplevelse, selv om han egentlig spillede en god kamp, siger nordmanden.

FC København sikrede sig tidligere måneden guldet i Superligaen og har reelt ikke mere at spille for. Det kunne ses i første halvleg.

- Man kan ikke undgå, at spillerne får et mentalt knæk, men det her var et for lavt niveau, mener Ståle Solbakken.

I Esbjerg-lejren var cheftræner John Lammers også hæs, men hollænderen havde i modsætning til Solbakken et smil på læben.

- Det var en fantastisk kamp for Esbjerg og for fodbolden. Den havde alt, siger han.

Hollænderen var ikke overrasket over, at FCK gav så mange chancer væk.

- Vi analyserede FCK og vidste, hvor vi kunne ramme dem, og det gav pote. Det er vores fortjeneste, at vi fik FCK til at se dårlige ud, mener John Lammers.

Træneren var dog ikke skuffet over, at hans spillere lukkede FCK-spillerne ind i kampen.

- De fik nogle nemme mål, men FCK er så gode, at det kan ske.

Sejren betyder, at Esbjerg nu selv kan sikre sig bronze i sidste spillerunde i Superligaen med et forspring på et point til OB på fjerdepladsen.

- Vi tager en kamp af gangen. FC Midtjylland vil også slutte sæsonen godt af, så den kamp bliver svær, siger Lammers.

Rodolph Austin scorede det afgørende mål i overtiden, ligesom han tidligere på sæsonen gjorde det mod FC Midtjylland, som venter i næste uge.

- Det føles ekstra godt at score mod FCK, men nu er vores fokus på FC Midtjylland, siger Austin.

FCK møder på lørdag FC Nordsjælland i sidste spillerunde, mens Esbjerg skal til FCM og forsøge at sikre sig bronzen.

/ritzau/