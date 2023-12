En sejr i den sidste gruppekamp mod Galatasaray udløser en billet til ottendedelsfinalerne i CL for FCK.

Så tæt på og alligevel så langt fra.

FC København har spillet sig i god position til at følge Bayern München videre fra Champions League-gruppen efter 0-0 ude mod tyskerne onsdag aften.

Før sidste kamp mod Galatasaray er FCK toer i gruppen med samme antal point som tyrkerne, mens United er sidst med et point færre.

Der skal i gåseøjne "bare" en sejr til i gruppefinalen, men så enkelt er det ikke, mener FCK-træner Jacob Neestrup, som i weekenden så sit mandskab tabe 1-2 i Superligaen.

- Vi tabte til Viborg. Man kan ikke sætte det sådan op. Nogle gange er det de kampe, der på papiret er nemmest, der kan være de sværeste. Andre gange kan de sværeste være de nemmeste.

- Jeg synes også, man kan sige, at Galatasaray har udviklet sig flot over gruppespillet, og deres stjernespillere er kørt i stilling. Så der venter en rigtig svær kamp, siger han.

Alle FCK's kampe i gruppen har indtil videre været tætte, og Nicolai Boilesen forventer ingen undtagelse 12. december mod Galatasaray.

- Det bliver en virkelig tæt og sindssygt svær kamp. Vi skal præstere på virkelig højt niveau. Uanset hvordan du vender og drejer det, har Galatasaray også nogle vanvittigt dygtige spillere. De kom tilbage mod United, vandt i Manchester og spillede lige op med Bayern.

- Det er en sindssygt stor hurdle, vi skal over. Men vi havde ikke kunnet bede om mere efter fem kampe, siger forsvarsspilleren.

Alt fra anden- til fjerdepladsen er stadig i spil for FC København. Et point i Parken kan også vise sig at være nok, og københavnerne kan blive nødt til at ændre strategi undervejs.

- Det skal vi kunne manøvrere rundt i undervejs i kampen. Men vi spiller for at vinde, siger Jacob Neestrup.

Følger holdet målmand Kamil Grabaras strategi, bør der være gode chancer for en billet til ottendedelsfinalerne.

- Det bliver svært. Men det bliver nok lidt anderledes end kampen i dag (onsdag, red.). De (Galatasaray, red.) er selvfølgelig ikke Bayern München. Det er et godt hold, men vi spiller hjemme, og vi skal have bolden mere. Så skal vi score, siger målmanden.

/ritzau/