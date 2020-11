Jess Thorup har brugt de seneste uger på at spore sig ind på, hvordan FC København skal spille.

Efter det knusende nederlag på 0-4 til FC Midtjylland har Jess Thorup haft lidt tid til at lære FC København at kende under landskampspausen.

Cheftræneren, der tiltrådte i hovedstadsklubben i begyndelsen af november, har brugt tiden frem mod mandagens hjemmekamp mod Randers på at implementere sine idéer sammen med de spillere, der ikke har været i landsholdstjeneste.

- Sammen med de tilbageværende spillere har vi fået øvet, snakket og nørdet meget af det spillemæssige. Og i de sidste par dage har vi så skruet op for fokus på Randers-kampen, efter at alle er mødt ind igen.

- Og det har generelt set godt ud. Folk har været positive og åbensindede, og alle er klar på at tage skridt i den rigtige retning, siger Thorup til FCK's hjemmeside.

Bedømt på udekampen mod FC Midtjylland for to uger siden er der et stykke vej endnu for Thorup og FCK. Foruden de overlegne sejrscifre dominerede midtjyderne skudstatistikken og boldbesiddelsen tungt mod københavnerne.

- I de sidste to uger har vi evalueret grundigt, men også forsøgt at se fremad og sporet os bedre ind på, hvordan vi gerne vil spille. Men Rom blev ikke bygget på én dag, så hvis vi skal ændre nogle ting, vil det naturligvis også tage noget tid.

- Men allerede mandag skal vi meget gerne se et FCK-hold, der har hævet niveauet og bygget på, og som kommer med et helt andet udtryk, siger FCK-træneren.

FC København er efter otte spillerunder placeret på niendepladsen i Superligaen. Der er seks point op til de forsvarende mestre fra FC Midtjylland og syv op til førerholdet Sønderjyske.

Mandagens kamp mellem FCK og Randers fløjtes i gang i Parken klokken 19.

/ritzau/