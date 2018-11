Ståle Solbakken godkender FC Københavns pointhøst i svært program med udekampe i Brøndby, Prag og Aalborg.

FC København-boss Ståle Solbakken rundede en svær uge med udekampe i Brøndby, Prag og Aalborg af ved at spille 1-1 mod AaB.

Selv om det kostede et skridt i Superligaens topstrid, er Ståle Solbakken tilfreds med udbyttet af den svære uge.

- Jeg er meget godt tilfreds med kampen. Især når man tager i betragtning, at vi har været på en road trip rundt omkring i Europa, siger Solbakken.

Han er især tilfreds med københavnernes første halvleg mod AaB, hvor FCK fik neutraliseret AaB's offensive spil.

- Vi holdte dem væk fra muligheder i første halvleg, hvor vi havde godt styr på dem. AaB fik så en god start på anden halvleg, hvor de fik sat os under pres og fik scoret et mål.

- Men jeg er tilfreds med, at vi kæmpede os tilbage i kampen og fik et fortjent point med hjem, siger cheftræneren.

Fra bænken kunne han se Dame N'Doye lave et drømmemål til 1-1 i kampens slutfase.

Selv om FCK så sent som i sidste uge vandt på et mål i overtiden, var Ståle Solbakken godt tilfreds med, at kampen i Aalborg ikke var længere, for hans mandskab var løbet tør for kræfter efter de tre hårde kampe på en uge.

- Efter vi fik scoret, så var det slut. Kræfterne var brugt op, og vi endte også med at give dem et par chancer til sidst.

- Det er sådan, det er også at spille europæisk fodbold. Vi har spillet europæiske gruppekampe i 12 ud af de sidste 13 sæsoner, så det er en del af vores identitet og det er en del af gamet, siger cheftræneren.

FCK kan se frem til et lille pusterum i landskampspausen, før der om to uger venter et topbrag mod FC Midtjylland.

/ritzau/