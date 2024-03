I afstemning blandt kolleger er Jacob Neestrup kåret som årets træner i Danmark for The Double og CL-succes.

FC København-træner Jacob Neestrup er kåret som årets træner i Danmark i 2023.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Det er de danske trænerkolleger, der i en afstemning er kommet frem til 35-årige Neestrup.

- Jeg er selvfølgelig stolt og ydmyg over prisen som årets træner i 2023. Mange dygtige kolleger har anerkendt det arbejde, som spillerne, staben og jeg har leveret i 2023.

- Det betyder meget, og så vil jeg helt sikkert sætte endnu større pris på den flotte hæder, når der er mere ro til at se tilbage, siger Jacob Neestrup.

Han førte i 2023 FCK frem til The Double, og han førte klubben til gruppespillet i Champions League for andet år i træk.

Herfra lykkedes det endda at gå videre efter sejre over Manchester United og Galatasaray i Parken. Desuden hentede holdet point ude mod Bayern München.

- I FC København var 2023 et sportsligt imponerende kalenderår. Derfor skal alle vores dygtige spillere og alle i staben have den største anerkendelse for det enorme bidrag, de sammen har leveret til klubben. Tak for det, siger Neestrup.

Prisen som Årets Træner findes via en afstemning mellem alle danske trænere i de øverste rækker på kvinde- og herresiden, samt de aktive danske trænere i udlandet.

/ritzau/