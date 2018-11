Det kræver måske to sejre i de to sidste kampe i Europa League-gruppen, og det kan ske, mener Ståle Solbakken.

FC København-træner Ståle Solbakken godkender det uafgjorte 0-0-resultat ude mod Slavia Prag i Europa Leagues gruppespil.

Det betyder, at FCK stadig har det i egne fødder at gå videre, selv om det kræver gode resultater i de to sidste gruppekampe mod Zenit og Bordeaux.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi lever i gruppen. Og slår vi Zenit nu, og det kan ske, så er vi foran dem i det indbyrdes regnskab.

- Vi må bare være positive og tænke på, at vi lever. Vi vidste, det ville blive svært, siger Solbakken.

FCK åbnede gruppen med at spille 1-1 hjemme mod Zenit, derefter vandt københavnerne overraskende 2-1 ude over Bordeaux, inden det blev til et nederlag på 0-1 hjemme til Slavia Prag.

FCK-defensiven torsdag aften mod Slavia Prag blev fremhævet af nordmanden, mens offensiven haltede noget mere mod tjekkerne.

- Vi var perfekte defensivt. De havde to skud og et frispark, konstaterer Solbakken.

Han mener, at det var i hjemmekampen mod Slavia Prag, at FCK skulle have haft mere ud af det. Her blev det som nævnt til et yderst skuffende nederlag til tjekkerne.

- Det var i Parken, at vi skulle have gjort det. Ikke her, siger han.

Solbakken erkender, at offensive og kreative kræfter som Robert Skov og Rasmus Falk ikke havde deres bedste dag. Og Viktor Fischer var skadet.

- Det blev en forsvarskamp til sidst, hvor de havde lidt mere power end os. Men vi stod godt imod.

- Vi er afhængige af, at Skov, Fischer og Falk rammer noget individuelt. Noget ekstra, forklarer Solbakken.

Det gjorde de ikke torsdag aften i Prag.

/ritzau/