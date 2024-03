Der var stor niveauforskel på Manchester City og FCK, og Jacob Neestrup så et chokeret hold fra start.

Det kom næppe som den store overraskelse, hvilken opgave FC København stod over for mod mægtige Manchester City.

De forsvarende Champions League-vindere indtog Parken og leverede en toppræstation på et niveau, som FCK mildest talt havde svært ved at matche.

Det erkender FCK's cheftræner, Jacob Neestrup, efter 1-3-nederlaget tirsdag aften.

- City satte sig på kampen fra første sekund, og i det første 20 minutter fik vi et tempochok.

- Det var en hård og svær aften. Vi mødte et hold, der, desværre for os, kom med et ekstremt professionelt mindset, siger Neestrup på et pressemøde.

Tirsdagens hjemmekamp i den første Champions League-ottendedelsfinale var FCK's første kamp i foråret og dermed også den første gældende kamp i hele to måneder.

Omvendt er Manchester City i fuld gang med et tætpakket kampprogram, og den detalje var også en del af forklaringen på den store klasseforskel, der fandt sted på Parkens grønsvær.

- Kombinationen af det at møde et hold som City og så ikke have spillet en konkurrencekamp i to måneder gjorde det svært for os, siger FCK-træneren.

City førte 2-1 indtil de døende sekunder, før Manchester Citys offensive es Phil Foden gjorde det til 3-1. Netop den scoring ændrede en hel del på perspektivet forud for returkampen på udebane i Manchester.

- 3-1-målet var ærgerligt, for ellers var muligheden der stadigvæk for at gøre noget på udebane. Så ville vi have haft et resultat inden for den rækkevidde, der nu engang kan være, siger Jacob Neestrup.

- Men jeg er rimeligt afklaret på den måde, at vi tabte til et hold, der er bedre end os på alle parametre.

Returkampen i Manchester spilles 6. marts, og her skal københavnerne forsøge at jagte miraklet og vende resultatet til en samlet sejr.

FCK vil lukke sin europæiske sæson med manér, uagtet at chancerne for at gå videre til turneringens kvartfinaler synes minimale.

- Vi skal derover og som minimum lukke vores europæiske kampagne ned på bedst mulig vis. Og det er egentlig uanset, hvad der så står på resultattavlen, siger FCK-chefen.

/ritzau/