15 FCK-tilhængere er onsdag i Københavns Byret blevet fundet skyldige i at have udøvet vold mod en 16-årig Brøndby-fan.

De fleste er blevet idømt en fængselsstraf på tre måneder, mens fire mænd er blevet idømt fem måneders fængsel. For to af de tiltalte er der tale om en betinget dom.

Det var den 12. juli sidste år efter en superligakamp mellem de to hold, at de voldsomme scener udspillede sig i de københavnske gader blandt FCK- og Brøndbyfans.

Under ét af de voldelige opgør mellem tilhængere fra de to klubber blev en 16-årig Brøndby-fan overfaldet ved Sundevedsgade på Vesterbro.

Københavns Byret har dømt de tiltalte efter paragraf 245, som drejer sig om vold af særlig farlig og brutal karakter.

Den 16-årige dreng blev væltet omkuld, hvorefter han blev overdynget med slag og spark på hovedet og kroppen. De dømte kastede også og slog med stole, sten og kegler, hvor offeret blev ramt flere gange.

De fleste af de tiltalte er mænd i 20erne, mens en enkelt er 37 år.

Efter episoden blev 62 personer sigtet for at have deltaget i slagsmålet, men kun 15 personer blev tiltalt efter paragraf 245.

Den 16-årige, som blev overfaldet, er tidligere på året selv blevet dømt for at have kastet sten mod flere af de tiltalte.

Alle tiltalte udbedt sig betænkningstid, i forhold til om de vil anke dommen.

Kampen endte i øvrigt 0-0 mellem FCK og Brøndby.