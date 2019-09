Carlos Zeca nyder at være i FC København og er åben for at forlænge kontrakten med de danske mestre.

31-årige Carlos Zeca er en særdeles vigtig brik på FC Københavns centrale midtbane, og det kan han meget vel være i de næste mange år.

FCK og Zeca diskuterer nemlig en forlængelse af den græske landsholdsspillers nuværende kontrakt, der gælder til sommeren 2021.

- Vi har talt om det, men vi er ikke nået til enighed endnu, siger Carlos Zeca.

Han scorede til 4-0, da FCK lørdag slog Silkeborg med 4-2.

- Jeg ved, at klubben har intentioner om at forlænge med mig, og jeg vil gerne blive her, så jeg er ikke bekymret.

FCK-manager Ståle Solbakken er optimistisk i forhold til at nå til enighed om en ny aftale.

- Vi har så småt taget hul på samtalerne, og begge parter er åbne for en forlængelse. Hvor snart det bliver, ved jeg ikke, men vi har en dialog, og han har jo stadig lang tid tilbage af sin kontrakt.

- Zeca har været vores mest stabile spiller i denne sæson, siger Ståle Solbakken.

Direkte adspurgt, om han kan se sig selv slutte karrieren i FCK, svarer Zeca:

- Jeg bliver altid ked af det, når jeg tænker på, at jeg skal slutte karrieren på et tidspunkt, men man ved aldrig.

- Jeg er glad her, og hvis vi bliver enige om en ny kontrakt, vil jeg glæde mig over at fortsætte her. Det vigtigste er, at jeg er glad nu, og at jeg kan se en fremtid her, siger FCK-anføreren.

Carlos Zeca har spillet i FC København siden sommeren 2017, hvor han kom til fra den græske storklub Panathinaikos.

/ritzau/