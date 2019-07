Mohamed Daramy er med i den trup, der onsdag møder The New Saints, og han drømmer om startplads mod waliserne.

Visumproblemer betød, at FC København-spilleren Mohamed Daramy aldrig kom med i flyveren til det første opgør mod The New Saints i sidste uge.

Men onsdag er det offensive talent med i FCK-truppen til returopgøret i Parken i anden runde af Champions League-kvalifikationen.

FCK skal forsvare en 2-0-føring fra det første opgør, og 17-årige Daramy har en plan klar.

- Jeg forventer, at vi kommer tålmodigt ud og bare spiller vores spil og får lukket kampen hurtigst muligt.

- Jeg håber at få spilletid, det ville være rigtigt lækkert, siger Daramy.

Efter salget af sidste sæsons topscorer, Robert Skov, satser Daramy på mere spilletid. Han kæmper lige nu med andre unge FCK-talenter som Carlo Holse om en startplads.

- Nu hvor Robert er væk, så skal Carlo, jeg og de andre kæmpe om den plads, siger Daramy og tilføjer:

- Der er hård konkurrence, og der er mange gode spillere. Der er også store spillere som Viktor Fischer, Dame N'Doye og Jonas Wind, som man skal konkurrere med. Det bliver svært, men jeg håber på det bedste.

Han drømmer om, at FCK-træner Ståle Solbakken vil give ham en startplads i en af de næste kampe.

- Jeg synes, at jeg har trænet godt her på det seneste, og jeg må bare træne endnu hårdere og prøve at få en startplads i en af de kommende kampe. Jeg må bare vise, hvad jeg kan, siger Daramy.

I lørdags kom Daramy på banen efter 80 minutter og leverede en assist ved angriberen Dame N'Doyes 2-0-mål ude mod AC Horsens. Det var Daramys første spilleminutter i denne sæson.

- Det var min første assist for klubben. Det var rigtigt fedt at komme ind og få lavet den assist, siger han.

Med i truppen mod The New Saints er også angriberen Pieros Sotiriou, der udgik med en skade i det første opgør mod waliserne.

Derimod er Rasmus Falk fortsat ude med en mindre skade, han ligeledes pådrog sig mod The New Saints.

/ritzau/