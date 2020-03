De danske mestre fra FCK har sendt størstedelen af de ansatte hjem, mens coronakrisen raser.

Som en af de sidste klubber i Superligaen vælger FC København også at sende størstedelen af klubbens ansatte hjem med støtte fra regeringens trepartsordning.

Det skriver klubben på sin hjemmeside søndag eftermiddag.

Det drejer sig om størstedelen af medarbejderne i Parken og FCK, som nu indstiller arbejdet og bliver hjemme med fuld løn, indtil krisen med coronavirusset er ovre.

»Det er sund fornuft for os at hjemsende en del af administration og stab i den her periode, hvor vi ikke har de arrangementer, vi normalt har,« siger Katja Moesgaard, COO i FCK, til fck.dk.

De ansatte vil få fuld løn, mens de er hjemsendt, da FCK fra en af regeringens hjælpepakker bliver kompenseret økonomisk for lønnen.

Størstedelen af den sportslige sektor er også sendt hjem, men spillertruppen og nogle få i den sportslige afdeling samt ledelse og få administrative medarbejdere vil fortsat møde på arbejde.

I en udtalelse fra FCK-manager Ståle Solbakken og teknisk direktør Johan Lange lyder det:

»Vi har valgt at hjemsende størstedelen af medarbejderne i den sportslige afdeling, mens vi har vurderet, at det er bedst, at spillere og en del af personalet omkring førsteholdet og FCK Talent fortsætter deres arbejde.«

»Det sker selvfølgelig under hensyn til sundhedsmyndighedernes anvisninger med de begrænsninger, det medfører.«

3F Superligaen er udsat på ubestemt tid, mens sundhedsmyndighederne forsøger at få inddæmmet det coronavirus, som har sat store dele af Danmark i stå og fortsat lægger pres på hospitalerne.

