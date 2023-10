FCK får endnu straf på grund af deres tilhængere - nr. 22 på bare et år.

De har fået en bøde på 225.000 kroner på grund af pyroteknik, og de frakendes også retten til et tilskuerafsnit i kampen mod Randers 5. november.

Fodboldens Disciplinærinstans har netop afsagt kendelsen efter opgøret mod AGF 8. oktober.

»Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at videomateriale fra AGF viser en alvorlig og voldsom episode ved indgangen til F.C. Københavns tilskuerafsnit. Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden, at videomaterialet viser, at der under denne episode var såkaldt gatecrash, hvorved der kom et større antal personer ind på F.C. Københavns tilskuerafsnit uden at være visiteret.«

»Af videomaterialet fremgår det desuden, at der blev udvist en aggressiv adfærd over for personale og vagter fra AGF fra tilskuere med tilhørsforhold til F.C. København,« lyder det.

FCK har nu to uger til at vurdere, om de vil indbringe pyro-bøden for Fodboldens Appelinstans, men fratagelsen af tilskuerafsnittet står ved magt.

AGF har også fået en bøde for tilhængernes brug af pyroteknik. Det koster dem 50.000 kroner.