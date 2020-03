I to gange 45 minutter var de tvunget til at være der. Sammen med adskillige tusinde tyrkiske tilskuere i en corona-gryde i Istanbul.

Så da FC København endelig kunne se snittet til det, var de også pist væk igen. Der var ingen interviews i den såkaldte mixed zone, hvor de skrivende journalister normalt får svar på deres spørgsmål.

For efter en dag af de helt absurde for københavnerne var det bare om at komme væk fra Tyrkiet og tvungen stor smittefare og hjem til en verden, der de kommende to uger lyder på decideret lockdown af Danmark og absolut ingen fodbold.

Kun en håndfuld minutter sad Ståle Solbakken på det pressemøde, som han efter UEFA-forskrifterne skal deltage i, og her var han tydelig i sin besked om, at dagen havde været ekstremt underlig for FC København.

Hele dagen har holdet mestendels holdt sig på hotellet i Istanbul af frygt for coronavirussen, der spreder sig med lynets hast. End ikke den daglige gåtur blev gennemført, og i stedet benyttede spillerne sig af fitnessrummet på hotellet.

Der kunne de så også følge med i dagens nyhedsudvikling, som blandt andet bød på rygter fra spanske medier om, at alle UEFA-kampe var aflyst - også FC Københavns.

Og selv ved aftensmaden var flere spillere interesseret i at vide, om kampen ville blive spillet eller ej.

Det blev den, og FC København tabte 1-0 på et straffespark, men spørgsmålet er, hvor meget det kommer til at betyde.

Meldingen fra FC København lyder på, at man ikke spiller returkampen mod Istanbul Basaksehir i de kommende to uger.

To uger, der bliver uden fodbold, men hvor spillerne kommer hjem til de familier, som har fyldt mere i hovedet end en fodboldkamp for et godt fyldt stadion lidt uden for Istanbul.

Og de kommer altså muligvis tidligere hjem, end de normalt ville gøre.

For der var fart på efter kampen, og ikke længe efter slutfløjt sidder FCK-spillerne i flyet mod København.