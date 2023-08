Der var danske mirakler i Parken, da FC København og Sparta Prag tirsdag spillede Champions League-brag.

Men miraklerne kom fra en dansker i en tjekkisk trøje, da den tidligere Superliga-keeper Peter Vindahl diskede op med en fantomredning for Sparta Prag i slutningen af 0-0-kampen.

Og den redning gør i den grad nas i FCK-lejren, der i øvrigt måtte se to forsøg ramme overliggeren i den uforløste omgang mod tjekkerne.

»Vi gør alt det, der skal til for at få en sejr i dag. Det er ned til marginalerne, og vi må også bare tage hatten af for deres målmand.«

»Det er en flot redning, og det gør umenneskeligt ondt at se, at han tager den. Det lægger jeg ikke skjul på, for jeg synes, vi gjorde mange ting rigtigt i kampen. Så cadeau til ham,« lød det fra FCK-backen Christian Sørensen, der trods 0-0 er fortrøstningsfuld omkring FCK's chancer for videre avancement.

Peter Vindahls mirakuløse, ja, nærmest kattelignende refleksredning gav på samme måde FCK-træner Jacob Neestrup en sløj fornemmelse.

For den tidligere FC Nordsjælland-målmand fik vækket minder om en lignende redning, som den nuværende FCN-keeper Andreas Hansen leverede sidst, da FCN besøgte Parken.

»Den her kamp ender 0-0, fordi overliggeren ikke er en lille smule højere, og fordi Vindahl har en fantastisk redning.«

»Han viser jo, at han er fra FC Nordsjælland-skolen, det var ren copy-paste af Andreas Hansens redning herind,« siger Neestrup trods alt med et smil, for spillet på banen gav træneren en god fornemmelse forud for opgøret i Prag.

»Det eneste negative, jeg har at sige, det er, at vi lavede to-tre giga individuelle fejl i første halvleg, man som hold ikke kan gardere sig imod. Det skal barberes væk.«

»Jeg ville selvfølgelig gerne have vundet den her kamp, men vi tror på, at vi kan lave et godt resultat. Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skal kunne gå derned og vinde. Det kan jeg ikke. Vi har et godt hold, og det viste vi også i dag,« siger Neestrup med stor tro på videre avancement i Champions League-kvalifikationen, når de to hold møder hinanden tirsdag næste uge.

Avancement mod Sparta Prag vil betyde, at FCK er sikret Europa League-gruppespil som minimum, inden playoffrunden til Champions League venter.

Bliver det til nederlag i Tjekkiet, skal FCK spille playoff om en plads i Europa League-gruppespillet.

Allerede nu er man som minimum sikret Conference League-gruppespil.

