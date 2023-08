FCK får muligvis ikke fans med til udekampen i den sidste kvalrunde til Champions League.

Det fortæller klubben selv på sin hjemmeside, hvor de opfordrer rejselystne fans til at vente med at booke billet til Polen, til situationen er helt afklaret.

»Det skyldes, at klubben efter vores udekamp mod Dortmund i seneste sæsons Champions League gruppespil fik et betinget forbud mod at sælge billetter til klubbens udebaneafsnit, hvis der blev affyret pyroteknik, kastet med objekter eller var uroligheder inden for det næste år i en UEFA-kamp,« skriver FCK.

»Der var flere tilfælde af ovenstående i Prag tirsdag aften, og derfor har UEFA gjort os opmærksomme på, at det potentielt kan betyde, at denne betingede dom bliver udløst, og vi derfor risikerer ikke at måtte have fans med til kampen i Polen mod Raków Częstochowa.«

Svaret kommer sandsyndligvis fredag, men klubben lover at komme med opdateringer, når de hører mere om sagen fra UEFA.

»Vi kan ikke understrege kraftigt nok, at det er helt utilstedeligt at affyre pyroteknik mod banen eller andre steder på stadion, da det er forbundet med stor risiko for andre fans, spillere, dommere og andre aktører omkring kampen.«

FCK arbejder på at identificere personen, der affyrede pyroteknik mod banen i går, og synderen kan se frem til en langvarig karantæne og bøde.¨

Kampen i Polen mod Rakow Czestochowa spilles tirsdag 22. august, mens den afgørende hjemmekamp i Parken foregår 30. august.