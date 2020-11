FCK-spilleren Ragnar Sigurdsson er blevet gift. Det oplyser både han og hans russiske kone med det dansk-klingende navn Elena Bach på Instagram.

Men vejen dertil var ingen dans på roser.

For brylluppet var undervejs i lang tid, men blev udskudt af forskellige årsager. Det islandske medie Mbl skriver, at både Ragnar Sigurdssons fodboldkarriere og Elena Bachs studier skubbede brylluppet, og senest fik parret så en lille pige tilbage i marts, mens coronapandemien også fik sat en kæp i hjulet for deres bryllupsplaner.

De to blev enige om at få papirerne i orden og så vente med den helt store fest.

Festen skulle stå på Island, da Sigurdsson var samlet med landsholdet i midten af oktober. Men heller ikke her skulle det gå, som islændingen havde håbet. Han havde nemlig planlagt festen i al hemmelighed for sin partner.

Men da coronavirussen fik sit tag i den islandske lejr, måtte Sigurdsson med en dags varsel udskyde bryllupsfesten.

Elena Bach beskriver kaosset på Instagram:

»Da vi er fløjet til Island, finder jeg ud af, at Ragnar planlægger en lille overraskelse. I skulle have set mig i det øjeblik ... At finde ud af, at dit bryllyp finder sted om tre dage! Tusind spørgsmål kører rundt i mit hoved: Hvor kan jeg få en kjole? Hvad skal jeg gøre med mit hår?«

Da hun fik styr på håret, kjolen og nerverne, skete så det værst tænkelige:

»Dagen før ceremonien finder vi ud af, at Ragnar har været i kontakt med en inficeret. Så han skal i karantæne. I det øjeblik ændrede det hele sig. Jeg havde nu tid til at finde en, der kunne sætte mit hår – jeg kunne samle mine tanker og forberede mig ordentligt.«

En uge senere lykkedes det så endelig for det lykkelige ægtepar at holde den fest, som de ønskede. Elena skriver, at Ragnars mor syede kjolen, og at hallen, hvor festen fandt sted, var smukt dekoreret og fyldt med gæster. Hun var overvældet af følelser og takker i opslaget sin mand for 'den eventyrlige rejse'.

Ragnar Sigurdsson vendte i vinter hjem til FCK efter ophold i engelske Fulham og flere russiske klubber. Det var i Rusland, han mødte Elena.

Han var en profil i København, da han tørnede ud for klubben i 2011 til 2013, men i dag står han bagest i køen, og derfor er spilletiden begrænset for den 34-årige.