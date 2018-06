Erik Johansson kan meget vel være tæt på et skifte til Sverige.

Sportschefen i den svenske klub Djurgården fortæller nemlig til den svenske avis Aftonbladet, at klubben er i dialog med FC København om forsvarsspilleren.

»Jeg kan bare sige, at jeg har en god relation med Ståle Solbakken, og ja, vi vi har haft kontakt i den her forbindelse, fortæller Djurgården-bossen, Bosse Andersson, til Aftonbladet, uden at han dog vil komme nærmere ind på, hvorvidt en reel handel er på vej.

FCKs Erik Johansson ligner en mand, der snart er færdig i klubben. Foto: Henning Bagger Vis mere FCKs Erik Johansson ligner en mand, der snart er færdig i klubben. Foto: Henning Bagger

Tidligere har BT kunne fortælle, at FCKs forsvarsprofil Erik Johansson af personlige årsager vil væk fra den københavnske storklub og i stedet flytte hjem til Sverige.



Det skyldes, at han vil være tættere på kvinden i sit liv i form af den svenske tv-vært Carina Berg, som han i april måned friede til og fik et ja fra. Det skal være lige præcis det forhold, der får Erik Johansson til at sige farvel til FC København.

Tirsdag aften kunne mediet FotbollDirekt fortælle, at netop Djurgården og FC København ikke var langt fra at blive enige om en transfer, der ville sende Erik Johansson hjem til sin kommende kone i hjemlandet.

Erik Johansson og resten af FCK-holdet har første træningsdag efter sommerferien på mandag, men det er nok ikke lige det, der fylder mest i den 29-årige profils hoved i øjeblikket.

Ifølge FotbollDirekt ventes den endelige pris for Johansson at ligge i omegnen af seks millioner danske kroner.