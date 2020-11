Selv om FC Københavns resultater i 2020 ikke havde været gode, kom det bag på Karl-Johan Johnsson, da han fik beskeden om, at Ståle Solbakken havde fået sparket.

Og faktisk var hovedpersonen selv også overrasket. Det fortæller den svenske keeper til Fotbollskanalen.

»Jeg var selvfølgelig lidt chokeret. Og jeg hørte, at han også blev lidt chokeret selv,« siger Karl-Johan Johnsson og fortsætter:

»Det er, som det er. Det er ikke første gang, jeg er i en klub, hvor træneren bliver fyret. Sådan er den branche, vi er i. Jeg er vant til, at trænere bliver fyret. Jeg syntes godt om Ståle, så det er ærgerligt, at han måtte rejse. Men nu er det et nyt kapitel i FCK med Jess (Thorup, red.) i førersædet. Nu forsøger vi at fokusere på ham og hans spil.«

I sidste uge kunne hovedstadsklubben præsentere Jess Thorup som ny cheftræner.

Her lagde han ud med en 2-1-sejr over Avarta i pokalturneringen, inden FC København fik en gedigen omgang bøllebank med et 4-0-nederlag til FC Midtjylland i Superligaen søndag.

Og selv om Jess Thorup ikke har haft særlig mange timer på træningsbanen i sin nye klub, så kan Karl-Johan Johnsson allerede nu mærke forskellen på sin nye chef og Ståle Solbakken.

»Ståle var meget verbal og tydelig. Han kunne få sine udbrud, haha. Jess virker ganske rolig og fornuftig. Det indtryk, jeg har fået af ham, er meget positivt,« fortæller målmanden.

Jess Thorup får nu en smule arbejdsro de kommende uger, mens der er landsholdspause. Han må dog blandt andet undvære sin førstemålmand på træningsbanen, da han er udtaget til det svenske landshold.

Sverige møder Danmark onsdag aften.