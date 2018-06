Viktor Fischer viste en ny side af sig selv – og en ganske særlig tatovering - da han torsdag aften var gæst i filmprogrammet ’Filmselskabet’ på DR.

FC Københavns landsholdsstjerne var inviteret i studiet i anledning af, at filmen ’Isle of Dogs’ af den amerikanske mesterinstrukør Wes Anderson skulle anmeldelse. For Fischer er, viste det sig, ikke bare fan af Andersons film. Han er KÆMPE fan.

Og det i en sådan grad, at han har tatoveret en rekvisit fra en af Andersons mest berømte film på sin arm: Nemlig den ubåd, som hovedpersonen i filmen ’The Life Aquatic with Steve Zissou’ spillet af Hollywood-stjernen Bill Murray, sejler rundt i.

Se nogle fede højdepunkter fra Fischers forår i FCK i videoen øverst

Men hvorfor dog det, spørger værten Maria Månson:

»Jeg blev fuldstændig forelsket i Andersons univers, da jeg så ’Rushmore’ og efterfølgende så ’The Life Aquatic’. Derefter har jeg set alt, jeg skulle bare med. Jeg elsker det. Jeg er fuldstændig vild med humoren, og bliver helt forgabt i karaktererne,« forklarer Fischer i udsendelsen, mens han klapper tatoveringen på sin højre underarm.

Fischers tatovering kan ses her:

Foto: Anders Kjærbye Foto: Anders Kjærbye

Wes Anderson er kendt for sine finurlige, skæve og charmerende film, og står foruden ’The Life Aquatic with Steve Zissou’ også bag andre kultklassikere som ’The Royal Tenenbaums’, ’The Darjeeling Limited’ og ’Rushmore’.

Hans film kan ikke ligefrem kaldes blockbustere, men de har et dedikeret publikum, som elsker hans særlig stil, humor og filmunivers.

En af dem er altså 23-årige Viktor Fischer, som selv er lidt en krøllet hjerne i en fodboldverden, hvor der til tider kan være langt mellem de skæve typer.

Oftest er det folk fra filmbranchen, som sidder i stolen ved siden af Maria Månson, men Fischer lod til at have ganske godt styr på Wes Andersons filmunivers, og han virkede generelt veloplagt.

Særligt, da værten Maria Månson, som er søster til Brøndby-målmand Frederik Rønnow, introducerer ham som en fodboldspiller, ’som til daglig sparker fodbold i sådan en lillebitte klub, som hedder FCK, som ikke så mange kender’.

Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

»Hvad mener du om det. Har du en relation eller hvad,« driller Fischer tilbage, som slutter programmet med endnu en smilende fodboldbemærkning:

»Næste gang tager jeg pokalen med.«

Landsholdsaktuelle Viktor Fischer tilbringer i øvrigt i disse dage masser af tid sammen med værtens bror Frederik Rønnow i landsholdslejren inden afrejsen til VM.

Viktor Fischer under Herrelandsholdets mixed zone i Helsingør mandag den 28. maj 2018. Foto: Anders Kjærbye Viktor Fischer under Herrelandsholdets mixed zone i Helsingør mandag den 28. maj 2018. Foto: Anders Kjærbye

Den nye Wes Anderson-film, 'Isle of Dogs', ender i øvrigt med at få fire ud af seks stjerner, og får følgende dom af Fischer:

»Det er fantastisk underholdning. Selvom det ikke er hans bedste film, så det så meget bedre end alt muligt andet, man ser i biografen.«

Se hele udsendelsen her.