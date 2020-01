På banen er han en, der altid kæmper. Og det har Michael Santos været vant til fra barnsben.

FCK-angriberen er opvokset i provinsen Canelones i Uruguay, og det var bestemt ikke altid let.

»Vores opvækst var fattig, og min mor skulle sælge mad for at overleve og for at kunne give os mad,« fortæller Michael Santos til FCKs hjemmeside.

At familien ikke havde mange penge, betød også, at brødrene Santos blev sat i arbejde i det fattige kvarter.

Michael Santos kom til FCK i august og har allerede fået masser af spilletid. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Michael Santos kom til FCK i august og har allerede fået masser af spilletid. Foto: Liselotte Sabroe

»Mine brødre og jeg gik fra hus til hus og solgte mad, som hun tilberedte. Vi gik også i marken for at skære træer til at sælge som brænde til naboens komfur,« fortæller Michael Santos, der kom til FCK i sommer.

Angriberen fortæller, at den hårde opvækst har været med til at forme ham. Det har gjort ham til en kriger, der har lært at kæmpe for tingene.

»Når man er en lille dreng med begrænset økonomi og får muligheden for at ændre sit liv og sin families liv, er det meget tilfredsstillende. Når de i Uruguay taler om mig, når familien taler om mig, der hvor jeg voksede op, og efter at jeg havde ofret mig så meget som barn, så er jeg virkelig stolt over, hvad jeg har opnået,« siger 26-årige Michael Santos.

Den første klub han spillede for som senior var River Plate, en klub i Uruguay der ligger i Montevideo. I 2016 gik turen så til Spanien og Malaga, som i august 2017 lejede ham ud til Sporting Gijón.

Her var han et år, hvorefter han blev lejet ud til Leganés.

I august 2019 tog han så et fly til København for at spille for FCK, da Ståle Solbakken jagtede en erstatning for Dame N'Doye, der pludselig løb ind i en skade, som ville tage tid at komme over.

Valget faldt så på Santos, som indtil videre har scoret fem Superliga-mål for i 14 kampe i efteråret. Han har derudover også scoret et enkelt mål i årets Europa League.

Den 26-årige angriber har kontrakt med FCK frem til sommeren 2023.