FC Københavns Rasmus Falk er en glad mand.

Ikke blot fordi han mandag aften skal forsøge at trylle sig forbi Manchester United-spillere, men også fordi den kreative midtbanespiller har strålet i europæisk sammenhæng.

Det vækker glæde hos FCK-stjernen, der udmærket er klar over, at der i Europa er flere øjne, der ser med.

»Der er ingen tvivl om, at der er mere opmærksomhed her. Det er ikke noget, jeg tænker over, når jeg er i kampene. Jeg går altid ind til kampene på den samme måde, om det er Superligaen, men i de europæiske kampe er der altid noget, som er anderledes,« siger han på søndagens pressemøde.

Rasmus Falk scorede til 3-0 i den historiske sejr over Istanbul Basaksehir, der sikrede dem en plads i Europa League-kvartfinalen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Falk scorede til 3-0 i den historiske sejr over Istanbul Basaksehir, der sikrede dem en plads i Europa League-kvartfinalen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Senest leverede han en pragtindsats i 3-0-sejren over Istanbul Basaksehir, hvor det blev til flere genialiteter og sågar et mål fra den vævre fynbo. En præstation, der også blev kvitteret for med den flotte karakter 9 af B.T.

»Med de europæiske kampe, vi har haft, har jeg været rigtig, rigtig glad for mine præstationer, og man kan sige, at det personligt har været rigtig, rigtig godt. Både gruppespilskampene mod Celtic og så senest mod Istanbul.«

28-årige Rasmus Falk ser derfor også frem til at forsøge at fortsætte de gode takter, når modstanderen pludselig hedder Paul Pogba, Marcus Rashford og Harry Maguire.

Og selv om det på alle måder bliver vanskeligt for københavnerne at hamle op med så store stjerner, så tror midtbanemanden, at muligheden for at chokere alt og alle er til stede i en kamp, der er lidt mere speciel, end hvad Falk tidligere har været en del af.

»Det er én af de største, som jeg har spillet. Vi er nået rigtig, rigtig langt i en europæisk turnering, og som det er sat op lige nu, spiller vi én kamp. Vi spiller desværre uden tilskuere, men det, at det er én kamp, gør, at vi måske rykker lidt ved procenterne i forhold til at skabe sensationen,« siger han og fortsætter:

»Der har selvfølgelig været nogle fantastiske oplevelser tidligere i Champions League og Europa League, og samtlige kampe mod Brøndby er specielle på hver deres måde, men den her kamp er selvfølgelig nok niveauet over de andre.«

Husk, at du mandag aften kan følge med live her på bt.dk, når FC København skal forsøge at skabe miraklet mod Manchester United.

Fløjten lyder klokken 21.