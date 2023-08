Der er et særligt ritual, som nye FC København-spillere skal igennem, når de kommer til klubben.

Men efter nordmanden Birger Meling søndag aften blev fløjet fra Rennes til Danmark i privatfly for at skrive under med hovedstadsklubben, ja, så har han fortsat sit indvielsesritual til gode.

Det fortæller FCK-stjernen Rasmus Falk, efter Meling kun kort nåede at hilse på holdkammeraterne mandag, inden han blev efterladt i Danmark, mens resten af FCK-truppen drog til Champions League i Prag.

»Som regel får nye spillere lige lov til at svede lidt og holde en tale, hvor de fortæller lidt - og jeg må sige, at niveauet er meget svingende på de taler.«

»Så har vi et ritual længere henne, hvor han skal synge til vores julefrokost,« siger Rasmus Falk med et smil og fortæller om Meling:

»Han har ikke holdt sin tale endnu, for det var let at slippe for ham. Vi skulle afsted og vi havde taktisk oplæg i løbet af dagen, så vi nåede bare at hilse på ham. Så han skylder en tale!«

Og den tale kan meget vel komme senere på ugen.

For mens FCK-truppen er rejst til Prag, er Birger Meling - der ikke er spilleberettiget til kampen mod Sparta Prag - blevet hjemme i Danmark med en klar plan for, hvordan han skal være klar til at få debut fredag mod Hvidovre.

»Han spillede 25 minutter for Rennes søndag og har rejst en del. Så mandag restituerede han, tirsdag træner han med fysioterapeut og så træner han med os, når vi kommer hjem onsdag og torsdag. Så er han klar til at spille fredag,« fortæller cheftræner Jacob Neestrup i Prag.

Inden da er ugens helt store kamp dog tirsdagens opgør mod Sparta Prag, hvor FCK kæmper for livet i Champions League-kvalifikationen.

Du kan følge opgøret live her på B.T. - og HER kan du læse om, hvor mange millioner der er på spil for FC København.