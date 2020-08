'Han spiller sit livs kamp. Fantastisk.'

Sådan skrev fodboldstjernen Cesc Fàbregas i en opdatering på Twitter. Og personen han talte om? Det var såmænd FCK-keeperen Kalle Johnsson. For svenskeren stod et brag af en kamp med flere store redninger, og det gik bestemt ikke ubemærket hen.

'Johnsson har været fantastisk. Sikke en præstation,' skriver den tidligere fodboldspiller Gary Lineker om 30-årige Johnsson, der dog ikke kunne forhindre FCK i at tabe med et enkelt mål til Manchester United. Et mål, der blev scoret på straffespark i den forlængede spilletid.

Svenskeren kastede sig til den rigtige side, men han kunne intet stille op imod det velplacerede spark.

Game of his life this keeper. Incredible. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) August 10, 2020

Og hans præstation blev også bemærket af den tidligere Manchester United-spiller Robin van Persie, som roser Johnsson efter de mange redninger i kampen - 13 af slagsen blev det til i kvartfinalen. Faktisk håber han for svenskeren, at det bliver til et stort skifte.

»Det håber jeg for ham, han fortjener det virkelig. Han lavede nogle gode redninger. Ikke bare i forhold til de bolde der kom imod ham, men han brugte også kroppen godt og lavede gode redninger. Redningen på Martials afslutning med en hånd var helt utroligt,« sagde van Persie sent mandag aften til engelske BT Sport.

Tager man et kig på de sociale medier er der da også andre, der håber på et skifte.

For mange fodboldfans røg til tasterne på blandt andet Twitter og gav udtryk for, at deres klub da godt måtte sikre sig Kalle Johnssons underskrift. Svenskeren er særligt populær blandt dem, der holder med Chelsea:

'Hvordan får jeg Chelsea til at se dette tweet,' skriver en fan som svar til Cesc Fàbregas.

'På 90 minutter har han lavet flere redninger, end Kepa har hele sæsonen'

'Chelsea burde hente ham med det samme'

'Tag en snak med Frank. Lad os hente ham'

'Chelsea byder 80 millioner euro (knap 600 millioner kroner, red.) i morgen'

'Hvilket Premier League-hold tager ham næste sæson?'

Også hos B.T høstede Kalle Johnsson - ligesom flere andre fra FCK - store roser efter kampen i Köln. Han fik karakteren 9 efter en 'kæmpekamp', og det kan du læse meget mere om her.