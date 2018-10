FC København måtte torsdag aften se sig slået på hjemmebane af Slavia Prag i Europa League.

De københavnske løver led et 1-0 nederlag til de tjekkiske gæster, og på trods af den store ærgrelse over resultatet, var der én ting, der skabte stor glæde for særligt én spiller.

Styrmand og anfører Carlos Zeca sad ude med karantæne - en karantæne han fik efter at have fejret sejren over Bordeaux i Frankrig med de medrejsende fans. Og den karantæne skulle afsones, da Slavia Prag gæstede Parken.

Og her fik Zeca en helt speciel hyldest af FCK-fansene, der rørte ham dybt. En kæmpe stor tifo med hans navn, der fyldte hele sektion 12.

Masser af kærlighed til Kaptajn Zeca, der desværre må sidde ude med karantæne i aften #fcklive #eldk #fcksla pic.twitter.com/ZhRZabUuz9 — F.C. København (@FCKobenhavn) 25. oktober 2018

»Jeg havde slet ikke forventet det,« fortæller Zeca i et interview til Canal 9.

FCK-anføreren havde fået at vide, at han skulle holde øje med tribunen, da der måske ventede ham en lille overraskelse. Det gjorde han, og med stor taknemmelighed så han, hvad fansene havde lavet til ham.

»Jeg tror, det er det bedste, nogen nogensinde har gjort for mig,« fortæller han.

Se hele indslaget med Carlos Zeca om den rørernde gestus øverst i artiklen.