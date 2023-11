Anklen vrikkede helt rundt, og tacklingen så grim ud.

Og det kostede da også Manchester United-stjernen Marcus Rashford et direkte rødt kort, da VAR og kampens dommer kiggede en stempling på FCKs Elias Jelert igennem.

Dén gjorde nas, og derfor måtte FCKs medicinske stab også hælde piller på den unge back, så han kunne spille kampen færdig.

»Efter tacklingen til det røde kort - som i øvrigt var uheldigt, for han prøvede bare at screene - der blev jeg ramt højt og vrikkede voldsomt om på anklen, og jeg kan mærke, nu den er kold, at den er blevet stiv og begynder at hæve,« siger Jelert.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at han fik en undskyldning af den udviste engelske verdensstjerne.

»Da de var i gang med at tjekke VAR, så kom han lige hen og sagde undskyld. Der var intet ondsindet i det.«

Den 20-årige back kommer ikke kun hjem med en hævet og stiv ankel.

Han kommer også hjem med et minde efter en fuldstændig vanvittig 4-3-kamp, der i første halvleg blev afbrudt af streakere, episoder på tilskuerpladserne, røde kort og fire mål.

»Det er den vildeste kamp, jeg har været med til. Den var fuldstændig sindssyg, og den havde vel alt, man kan drømme om.«

»Der var en masse pauser med stop og VAR, og det brød rytmen. Men det gav alligevel alt,« siger Jelert, der selv spillede sig op efter en svær start på kampen.

»Jeg synes, jeg spillede en udmærket kamp, og går mere op i det store billede i dag, og vi vandt. Det første mål var ikke godt, men der er sgu mange aspekter, der spiller med i det. Som jeg ser det, så er der mange ting, der gik galt.«

»Der er blandt andet en, der skal skubbe ud bag mig i hvert fald. Jeg siger ikke, jeg screener den godt af, men én skal i hvert fald skubbe ud,« siger Jelert.

Du kan læse B.T.s karakterer fra opgøret HER - og HER får du B.T.s dom.