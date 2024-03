I modsætning til den første ottendedelsfinale mod Manchester City stiller FCK med tre stoppere i stedet for to

FC København stiller op med tre centrale forsvarsspillere, når københavnerne onsdag aften skal forsøge at afvæbne Erling Haaland og resten af Manchester Citys offensive kavaleri i den anden Champions League-ottendedelsfinale mellem de to klubber.

FCK tabte 1-3 i Parken for tre uger siden, og ved den lejlighed startede københavnerne med to centrale forsvarsspillere. Den plan viste sig ikke at være holdbar, og da FCK undervejs skiftede en ekstra ind, kom københavnerne bedre med i kampen.

Det bliver Kevin Diks, Denis Vavro og Scott McKenna, der skal holde City væk fra åbne muligheder. De får assistance af wingbackerne Elias Jelert og Peter Ankersen.

Længere fremme på banen får unge Victor Froholdt chancen på den store scene.

FCK-træner Jacob Neestrup har erkendt, at det ligner en tæt på umulig opgave at vende et tomålsnederlag til samlet sejr, men han har også slået fast, at københavnerne skal spille sin chance og tro på miraklet. Måske kan en dødbold eller et vellykket kontraangreb overrumple Citys stjerner.

I fraværet af skadede Viktor Claesson, Rasmus Falk og Lukas Lerager bliver det keeper Kamil Grabara, som bærer FCK's anførerbind i Manchester.

Københavnerne mangler også David Khocholava og Diogo Goncalves, der ligeledes døjer med skader.

FCK's startopstilling ser ud som følger (3-4-3):

Kamil Grabara - Kevin Diks, Denis Vavro, Scott McKenna - Peter Ankersen, William Clem, Mohamed Elyounoussi, Elias Jelert - Victor Froholdt, Orri Oskarsson, Elias Achouri.

Med den komfortable føring i bagagen og udsigten til en topkamp mod Liverpool søndag sparer Manchester City flere spillere. Kevin De Bruyne og Phil Foden er blandt bænkevarmerne.

Der er dog stadig profilerede spillere som Ederson, Rodri og Erling Haaland i startopstillingen.

Kampen i Manchester begynder klokken 21 dansk tid.

/ritzau/