FC Københavns forsvarsspiller David Khocholavas svigerfar er omkommet i Ukraine i forbindelse med den russiske invasion. Svigerfaren forsvarede Ukraine.

FCK har givet Khocholava fri for at tage sig af sin familie. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

»Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at David Khocholavas svigerfar er omkommet, mens han forsvarede sine landsmænd i krigen i Ukraine,« skriver klubben om den tragiske nyhed.

»Vi håber, at alle vil respektere, at David og hans familie ønsker ro omkring sig. Alle i FC København sender deres varmeste kondolencer til David og hans familie,« skriver FCK på deres hjemmeside.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Fredag aften, mens bombardementet af Ukraine fortsatte, fik David Khocholava sine første minutter i 2022 til stående ovationer foran de mere end 24.000 fans i Parken.

B.T. mødte David Khocholava kort tid efter, at Rusland invaderede Ukraine. Her var han dybt berørt af situationen, som han kaldte en af de sværeste dage i sit liv.

»Lige nu tænker jeg bare på, hvordan jeg kan få min familie i sikkerhed. I dag er en af de sværeste dage, jeg nogensinde har oplevet.«

»Ukraine er mit andet hjemland. Min kone er derfra, og jeg har hus, venner og familie derovre. Blandt andet min far. Krigen medfører store tab for landet og for folket,« fortalte georgieren David Khocholava til B.T.

FCK har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt til den tragiske nyhed.

David Khocholava kom til FCK fra ukrainske Shakhtar Donetsk i juli sidste år. Han spillede i ukrainsk fodbold i seks år.