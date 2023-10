FC København-træner Jacob Neestrup troede, at han havde en plan.

I to dage op til pokalkampen mod FC Midtjylland udtænkte han, hvordan de midtjyske gæster skulle presses i Parken, da de tirsdag aften var forbi til knald eller fald-brag i pokalturneringen.

Men problemet var bare, at det slet, slet ikke fungerede fra kampens start - og så sagde spillerne fra.

Det afslørede cheftræner Jacob Neestrup efter tirsdagens 1-0-sejr på mål af indskiftede Roony Bardghji, hvor cheftræneren havde skiftet seks mand i forhold til senest.

»Det var en meget, meget kontrolleret kamp fra start til slut. Vi var dårlige i de første 20 minutter, da vi ændrede lidt i vores pres med de typer, vi havde med. Det så godt ud på taktikbrættet de sidste to dage, da jeg tænkte det igennem, men det virkede ad helvedes til i praksis,« siger Neestrup, der altså kom på bedre tanker, da spillerne løftede pegefingeren:

Foto: Anthon Unger Vis mere Foto: Anthon Unger

»Så den eneste grund til, at vi var passive i de første 20 minutter, det var, at taktikken var dårlig - og spillerne følte sig mere trygge i at gå tilbage (til det kendte, red.). Det sagde de fra banen, det ændrede vi på, og det var godt, at spillerne tog noget ansvar.«

FCK-bossen var derfra særdeles tilfreds med indsatsen i den noget lukkede kamp, hvor ingen af holdene skabte synderlig store chancer.

»Vi gav stort set ingenting væk, og jeg havde sagt, at hvis vi kunne lukke af, så skulle vi bare have én kasse, og så var vi videre fra en kamp, hvor vi også sparede flere profiler. Det er jeg meget tilfreds med,« siger Neestrup, som dog også tilskriver, at FCK-truppen var hævngerrig, efter FCM senest vandt 2-0 i Parken.

»Revanchelysten var også en del af det. Ingen gider jo at tabe til FC Midtjylland, for helvede. Det gjorde vi sidst, og det var vi ærgerlige over. Så skal man vinde den næste.«

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Noget mere bittert var det selvsagt at være FCM-træner Thomas Thomasberg efter kampen - det sagde han klart og tydeligt, da han forklarede sin sindstilstand.

»Hvad skal jeg svare til det? Når man er ude, så er det sgu ikke den følelse, man gider at stå med. Så det giver sig selv: Det er træls.«

»Vi manglede offensiv kvalitet. Jeg var meget tilfreds med vores organisation og presspil, for det holdt FCK nede på et lavt antal af muligheder, og der kom først åbninger, efter de fik scoret,« lød det fra Thomasberg, der nu kun skal koncentrere sig om Superligaen, mens FCK skal spille tre turneringer:

»Jeg kommer aldrig til at sige, det er en fordel at ryge ud af nogle turneringer. Vi havde også gerne haft de to pokalkampe, der ligger i december. Det er vi rigtig trætte af, for vi vil så langt som muligt i de turneringer, vi spiller.«

Tirsdagens opgør blev afgjort af den 17-årige FCK-komet Roony Bardghji, der reddede tilskuerne fra 'verdens værste Halloween-underholdning' i Parken.

Læs B.T.s dom og karakterer fra kampen HER.