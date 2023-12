Bayern München fik i slutminutterne et straffespark mod FC København, men et VAR-tjek ændrede dommen.

Det helt store københavnske antiklimaks lå lige for, da dommeren Stéphanie Frappart i slutminutterne af onsdagens Champions League-kamp pegede på straffesparkspletten og gav Bayern München en enestående mulighed for at vinde opgøret.

FC København styrede ellers mod 0-0 og et vigtigt point, og derfor havde Nicolai Boilesen svært ved at tro, hvad han så.

- Da hun fløjtede på straffe, kunne jeg næsten ikke være i min krop mere. Jeg tænkte, at nu stopper det med det uheld på den måde.

- Der var vist heller ikke noget at komme efter. I hvert fald hvis du spørger Peter selv, siger han.

Med Peter refererer Boilesen til forsvarskollegaen Peter Ankersen, som ramte bolden med armen i feltet. Men det var ikke ulovligt, konkluderede Frappart efter et VAR-gennemsyn, og så endte det 0-0.

Rasmus Falk havde nået at tænke det bitre scenarie igennem.

- Jeg tænkte, at der var en chance for, at Kamil (Grabara, red.) tog den, eller at han brændte den. Men det var tungt. Det var rigtig tungt. Jeg havde indstillet mig på, at de scorede, og så skulle vi prøve at få det sidste ud af det.

- Det var hårdt, og det havde været et hårdt slag at skulle stå her igen og kigge på drengene i omklædningsrummet, vel vidende at de havde leveret alt, hvad de kunne, uden at få noget ud af det, siger han.

Ser man bort fra straffesparket, var Boilesen imponeret over dommerens indsats.

- Jeg synes, hun var iskold. Hun gjorde de rigtige ting. Til trods for at de prøvede at råbe på straffe tre gange. To af gangene tog hun bare imod, når de stod og prøvede at råbe hende ind i hovedet, siger den tidligere Ajax-spiller.

FCK havde selv haft et par gedigne muligheder i slutfasen, men Manuel Neuer stod flere gange i vejen.

De danske gæster var dog generelt på hælene mod slutningen og parerede Bayerns mange tilnærmelser. Falk forsøgte at lægge en dæmper på det tyske damptog.

- Da tiden begyndte at nærme sig slutfløjt, prøvede jeg at sige: "Hallo, I har ikke noget, I skal nå". Det var de ikke enige i, og jeg har kæmpe respekt for, at de vil spille alle kampe til det ypperste. Det kunne man se.

- Det hjalp ikke. Det var ikke meget, jeg fik ud af det, siger han med et smil.

/ritzau/