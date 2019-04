FCK-spilleren Nicolai Boilesen kender flere af spillerne, der skal i aktion i Champions League-semifinalen tirsdag aften.

Og den danske fodboldspiller, der selv har spillet i Ajax i en lang periode af sin karriere, skrev også 'tillykke med sejren' til flere af sine gamle holdkammerater, da Ajax spillede sig i semifinalen.

Heriblandt den danske landsholdsspiller, Lasse Schøne.

»Når man er dansker og sammen i udlandet og sådan... vi har et godt kendskab til hinanden, så jeg skrev tillykke, og at det var sindssygt flot,« fortæller Nicolai Boilesen til TV3 Sport.

Nicolai Boilesen tredje fra venstre, bagerst. Forrest er det Lasse Schøne, også tredje fra venstre. Yderst til venstre Lucas Andersen. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Nicolai Boilesen tredje fra venstre, bagerst. Forrest er det Lasse Schøne, også tredje fra venstre. Yderst til venstre Lucas Andersen. Foto: MIGUEL MEDINA

Men Boilesen, der selv spillede i Ajax fra 2010 til 2016, har ikke kun historik med flere af spillerne på det nuværende Ajax-hold.

Og derfor er FCK-spilleren ikke helt sikker på, hvem han håber at se i en Champions League-finale:

»Jeg ved ikke, hvad jeg håber. Jeg håber, at de gør det godt, begge hold. For i Tottenham er der også Toby Alderweireld og Jan Vertonghen, som jeg også har spillet sammen med. Og Christan (Eriksen, red.) er der selvfølgelig,« fortæller Boilesen, der tilføjer:

»Uanset hvad, så synes jeg bare, man skal 'praise', at vi har minimum to danskere, der spiller fast - en på hver deres hold - i en Champions League-semifinale. Som minimum har vi altså én dansker på holdet i en Champions League-finale. Det synes jeg, man skal være lidt stolt over som dansker at få lov til at opleve.«

Nicolai Boilesen slutter meget dipolmatisk af med at sige, at 'det bedste hold må vinde'. Se hele interviewet med Boilesen øverst i artiklen.

Du kan følge Champions League-semifinalen mellem Tottenham og Ajax direkte her på BT.dk