Selvom Guillermo Varelas cv bl.a. viser Eintracht Frankfurt og Manchester United, så er det ikke meritterne, den uruguayanske højreback er mest kendt for.

Nej, det er en bommert så stor, at det kostede ham et lejemål og en tysk pokalfinale.

Nu siger FC København-spilleren til The Sun, der har interviewet ham med krog i hans fortid i Manchester United, at historien om bommerten er løgn.

Historien går på, at Guillermo Varela var lånt ud til tyske Eintracht Frankfurt fra Manchester United i 2017. Frankfurt imponerede ved at nå hele vejen til den tyske pokalfinale, og efter en periode med skader havde Varela spillet sig ind på holdet og stod til at starte inde i den store kamp.

Men det blev der hurtigt lavet om på. Varela valgte nemlig at få lavet en tatovering i ugerne op til finalen på trods af, at Frankfurt havde frabedt ham netop det. Og da der efterfølgende gik betændelse i tatoveringen, kostede det ham deltagelsen i pokalfinalen.

Varela siger dog til The Sun, at det ikke var pga. betændelse i tatoveringen, at han blev udeladt af truppen til pokalfinalen.

»Jeg fik lavet en tatovering på nakken tre måneder før finalen, da jeg var skadet. Niko Kovac (manageren, red.) sagde til mig, at han ikke ville have, jeg skulle få flere tatoveringer. Jeg spurgte, hvorfor jeg ikke måtte, når nu jeg var skadet, og han svarede, at det handlede om respekt over for holdet og staben,« siger Varela og fortsætter:

»Jeg svarede, at jeg forstod hans budskab, men at jeg var skadet. Da jeg så begyndte at spille igen, fik jeg lavet en tatovering på min arm. I den forbindelse sagde han (Niko Kovac, red.): 'Nej, nej, nej. Jeg sagde, du ikke skulle få lavet flere tatoveringer, så nu er du ude af holdet.' Jeg fik ikke nogen infektion. Det er en løgn. Det hele skete udelukkende, fordi jeg fik en tatovering.«

The Sun har citeret Niko Kovac for at sige, at han overvejede at forlænge Varelas lejemål, men at episoden med tatoveringen fik ham på andre tanker, ligesom han mente, at Varela havde »skadet holdet ved at handle egoistisk«.

Varela har tidligere sagt til avisen Südddeutsche Zeitung at han ikke forstod sin managers udbrud.

»Mit navn er blevet mudret til. Gad vide, hvad Real Madrid vil gøre med Sergio Ramos, der får tatoveringer hver uge. Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg er blevet straffet så hårdt, og jeg er ikke den eneste Eintracht-spiller, der får en tatovering inden finalen, men jeg var den eneste, der blev slynget op på korset af manageren.«

Varela har figureret i 24 kampe for FCK i denne sæson.