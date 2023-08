Han har ikke set skyggen af spilletid i denne sæson - og nu kan FC København-karrieren lakke mod enden.

For mens det meste af FC København-truppen mandag aften er landet i Prag forud for et ultra afgørende Champions League-brag, ja, så er den nigerianske kantspiller Paul Mukairu ikke hoppet med på flyveren fra Danmark.

Og det skyldes, at den 23-årige FCK'er har fået fri til at undersøge sine muligheder på transfermarkedet.

Det bekræfter cheftræner Jacob Neestrup overfor B.T. ved pressemødet mandag.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Ja, det er derfor. Men det er heller ikke sikkert, at Paul havde været med alligevel, for Paul har ikke fået den berettigede spilletid under mig i forhold til hans talent og hvor meget han arbejder.«

»Så Paul er ude at undersøge for andre muligheder, og det er udgangspunktet, at han skal væk,« siger Neestrup mandag aften i Prag.

Engelske Football Insider har mandag skrevet, at FC København er i dialog med Reading om et skifte for Mukairu, der angiveligt skulle omhandle en etårig lejeaftale med klubben fra den tredje bedste engelske række.

Men Jacob Neestrup ønsker ikke at kommentere på det engelske medies historie.

Paul Mukairu har i hele sin FCK-tid spillet 25 kampe, dog blot 785 minutter og leveret et enkelt oplæg.