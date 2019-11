Der er ikke mere end 61 timer, fra FC Københavns kamp mod Lugano i Schweiz slutter, til derbyet mod Brøndby starter i Telia Parken.

En situation, som manager Ståle Solbakken er træt af, men samtidig også en mulighed for nogle af de FCK-spillere, der har kigget mere til fra sidelinjen end bidraget på banen på det seneste.

En af dem kunne være Nicolaj Thomsen, der har fået 128 minutter på banen i de seneste 16 kampe. Der har også været en skade undervejs, men 26-årige Thomsen håber på at få chancen for at skinne under stadionprojektørerne frem for at visne på bænken.

»Jeg synes da, at når vi har så bred en trup, så mange gode spillere og så tæt et program, har vi truppen til at variere det lidt. Så jeg håber på, at der kommer lidt nye kræfter i spil, og jeg er en af dem,« siger Nicolaj Thomsen til B.T..

Foto: SERGEY DOLZHENKO Vis mere Foto: SERGEY DOLZHENKO

Han kunne komme i spil i den udekamp i St. Gallen, som ikke har større konsekvens ved et nederlag, end at FC København stadig kan spille sig videre fra Europa League-gruppen med en sejr i den sidste kamp mod Malmö FF i Telia Parken.

Og han er i hvert fald klar til at træde ud i novemberkulden torsdag aften i shorts – frem for at rulle sig ind i tæppet. Det er nemlig ikke specielt sjovt.

»Det er da kedeligt. Jeg ville da hellere spille fodbold. Jeg tror ikke, der er nogen fodboldspiller, der trives bedst med at være på bænken. Jeg har haft nogle afbræk, som har været uheldige, men jeg føler mig i rigtig god form,« siger Nicolaj Thomsen.

Den 26-årige nordjyde har selv lagt mærke til, at han ikke er Ståle Solbakkens foretrukne på de fire midtbanespladser.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

På kanterne konkurrerer han mod Viktor Fischer, Pep Biel, Mohamed Daramy og til tider Rasmus Falk, mens samme Falk også får meget tid centralt sammen med anfører Carlos Zeca og Jens Stage.

»Der er mange gode spillere, og jeg kan godt se, at jeg ikke spiller så meget, som jeg føler, at jeg burde eller gerne ville. Situationen er ikke tip-top, men nu må vi se, hvordan det ser ud mod slutningen.«

Ser du slutningen af efterårssæsonen an?

»Ja, der kan ske alt muligt i fodbold, og pludselig er det mig, der løber og spiller, og det går skide godt, mens holdet samtidig fungerer godt. Jeg har prøvet så mange gange før at stå i den her situation, og så står man og melder et eller andet ud. To uger efter er man så pludselig inde omkring holdet og spiller en del. Jeg tror, jeg er blevet for klog til at stå og konkludere på det nu..«

Foto: GIAN EHRENZELLER Vis mere Foto: GIAN EHRENZELLER

Det ligger ude i fremtiden, men har du haft tænkt tanken, om det her er det rigtige for dig?

»Jeg tror altid, at man som individ selv føler, at man burde have en vigtigere rolle, end man har. Sådan tror jeg, at mennesket er indrettet. Men det er svært at svare på, for jeg har været glad for at være her, og det er jeg stadigvæk.«

»Men det handler om at spille fodbold i min karriere, og det er måske ikke det, der har været allermest af på det sidste,« siger Nicolaj Thomsen.

Og den alsidige midtbanespiller har i hvert fald ikke tænkt sig at bryde hovedet med tanker om fremtid og muligheder – andet end når han altså direkte bliver spurgt til det.

Foto: GIAN EHRENZELLER Vis mere Foto: GIAN EHRENZELLER

»Det er spildte kræfter at gå og tænke for meget over det, for man ved aldrig en skid, og pludselig er der et tilbud, eller der er ikke et tilbud. Så går det godt, hvor man er – eller omvendt skidt. Det er meget op og ned i fodbold, så man skal være god til at befinde sig i nuet.«

Har du haft snakken med Ståle Solbakken om din rolle?

»Ja, vi har haft nogle snakke. Men dem holder jeg mellem mig og ham,« siger Nicolaj Thomsen.

Torsdag aften kan han lade fødderne snakke i stedet, hvis han får chancen for FC København mod Lugano. Vinder FCK i Schweiz, og Dynamo Kiev slår Malmö FF, er københavnerne videre fra gruppen i Europa League inden den sidste kamp.