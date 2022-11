Lyt til artiklen

Han havde netop fået sin største fodboldoplevelse, men han forstod det stadig ikke helt.

For da FC København-spilleren Christian Sørensen gik på banen onsdag aften mod mægtige Borussia Dortmund i Champions League, var det et højdepunkt i hans liv, som han er dybt taknemmelig for.

»Det var fantastisk. Jeg har aldrig prøvet noget lignende,« lød det som det første, da FCK-forsvarsspilleren mødte pressen efter kampen.

30-årige Christian Sørensen fik nemlig sin første startplads i verdens bedste klubturnering. Og så endda på hjemmebane.

»Det er sgu lidt surrealistisk. Den dag, jeg skrev under, skulle jeg have spillet pokalkamp for Viborg foran cirka 800 tilskuere. Og nu står jeg her og har startet inde i Champions League. Det er jo helt vanvittigt,« forklarede han og tilføjede:

»Jeg fik kuldegysninger, da jeg gik banen. Og CL-hymnen var helt vanvittigt at opleve derinde.«

Netop derfor er FCK-backen, som kom til klubben i sommer, da også ekstremt ydmyg over for den mulighed, som hovedstadsklubben har givet ham de seneste måneder.

»Det er aldrig for sent. Uanset hvor gammel du er. Man kan stadig nå det, når man arbejder hårdt. Jeg er meget taknemmelig for at opleve det her,« afsluttede han.

Christian Sørensen og resten af FCK-mandskabet spillede onsdag 1-1 mod Borussia Dortmund i årets sidste gruppekamp i Champions League.

Du kan se højdepunkter fra opgøret øverst i artiklen.