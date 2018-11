FC København eller Zenit Skt. Petersborg?

Det kan være et spørgsmål til en årsløn på tre millioner kroner eller 30 millioner kroner. Et ja til den 18. bedste liga i Europa og et ‘njet’ til den sjettebedste med garanteret europæisk fodbold. Og alligevel er det kun Michael Lumb, der som dansker har været i Rusland og spille i den bedste række.

I det, der ligner en lyseblå UFO, som er landet på Krestovsky-øen i Sankt Petersborg, står FC Københavns spillere og godter sig i 18 graders varme inden torsdagens Europa League-opgør mod Zenit. Her er der nemlig også penge til at futte stadion op.

Så spørgsmålet er simpelt:

FCKs Rasmus Falk har tidligere fået et tilbud fra Rusland.

Hvis du fik muligheden, kunne du så se dig selv spille i Rusland?

»Jeg har haft muligheden. Da jeg var meget ung, var der en klub hernede fra, som var lidt interesseret. Der syntes jeg, at det var for tidligt,« siger Rasmus Falk og fortæller om muligheden.

»Min agent ringede og sagde, at jeg lige skulle forholde mig til det, og der var jeg måske 20 år gammel. Det er noget tid siden. Jeg er ikke helt sikker på, hvilken klub det var. Men det var en af Moskva-klubberne. Jeg tør bare ikke at sige, hvilken en af dem det var. Men jeg var ikke der, hvor jeg syntes, at det var det rigtige skridt for mig.«

Og sådan har mange danske spillere altså takket nej til mere eller mindre konkrete russiske tilbud. Ja, Michael Laudrup har været i Spartak Moskva som træner, men ikke mange spillere har villet rejse mod øst, når næste skridt i karrieren skulle tages.

Boilesen er i tvivl om, hvorvidt en klub i Rusland kunne være interessant for ham.

Nicolai Boilesen er da selv i tvivl.

»Det er svært at svare på, for det er ikke som sådan en “normal” ting. Det er ikke noget, de fleste gør - ligesom at tage til Tyskland, Spanien og Frankrig. Jeg tror, at man skal have tilbuddet foran sig og en klar idé om, hvor det er henne og af hvilken årsag. Der er mange ting i det. Man er jo blot et menneske i sidste ende, så derfor skal man også kunne fungere udenfor banen. Der er mange ting, der spiller ind, og som gør, at jeg ikke kan svare på, om jeg ville sige nej til hvad som helst - eller sige ja til noget af det,« siger Nicolai Boilesen.

Og Rasmus Falk er ikke helt afvisende over for tanken. Eller han har i hvert fald stor forståelse for dem, der giver Rusland en chance.

»Jeg kan godt forstå, at folk tager herover. De har jo gode hold - og der er hold, der spiller europæisk. Der er gode spillere, og det er en god liga. Jeg tror også, man er begyndt at se, at der også er flere skandinavere, der tager herover. Det er ligesom alle mulige andre steder nu. Folk skifter alle mulige sjove steder hen,« siger Falk og uddyber.



»Det er jo et sted, der har en masse gode fodboldhold. Det ser man hvert år. Det har de også, fordi de økonomisk set kan hamle op med selv de bedste klubber i verden. Derfor kan de tiltrække nogle gode spillere.«

FC København skal dog bare være i Sankt Petersborg i et par dage, inden de enten rejser hjem med en slukket drøm om at gå videre i Europa League - eller lige det modsatte.

Med en sejr vil FCK kunne afgøre det hele i den sidste hjemmekamp mod Bordeaux, mens et nederlag med største sandsynlighed vil gøre den kamp overflødig. Og så er spørgsmålet igen:

Bliver FC København eller Zenit Skt. Petersborg?