Kør bil, når du kører bil.

En kampagne som FC København-spilleren Robert Mudrazija tydeligvis ikke følger.

22-årige Mudrazija kørte nemlig tæt på 140 kilometer i timen over Øresundsbroen. Et sted hvor du må køre 110 kilometer i timen.

Men ikke nok med det.

Vis dette opslag på Instagram Strpljenje je gorko,ali donosi slatke plodove...#wheresthelove Et opslag delt af Robert Mudražija (@robertmudrazija) den 9. Jul, 2019 kl. 5.46 PDT

Spilleren lagde en Instagram-story op på sin profil, hvor han filmer fra en håndholdt mobiltelefon, og endda i flere sekunder har øjnene væk fra vejen, da han filmer en kvinde på passagersædet.

En hændelse der med de nye færdselsregler fra den 10. september 2019 koster et klip i kørekortet, 1500 kroner i bøde og 500 kroner til offerfonden for en grov færdselsforseelse.

Episoden har også fået FCK-fans til at reagere på Twitter, hvor en bruger blandt andet skriver i et opslag:

»Kære FC København. Jeg hader at være den type, men kan i ikke stikke til Mudrazija og bede ham opføre sig bare en tand mere modent i trafikken. At filme med sin mobil, mens man kører næsten 140 km/t er ikke kun sløjt, men decideret uansvarligt,« står der.

Kære @FCKobenhavn. Jeg hader at være den type, men kan i ikke stikke til Mudrazija og bede ham opføre sig bare en tand mere modent i trafikken. At filme med sin mobil, mens man kører næsten 140 km/t er ikke kun sløjt, men decideret uansvarligt. pic.twitter.com/3kfRJhmh4e — Casper Fischer (@Fiscker89) October 3, 2019

B.T. Sport har kontaktet kommunikationschef i FC København, Jes Mortensen, som i en SMS skriver:

»Vi håndterer den slags internt, og det er gjort.« FC København har desuden ikke yderligere kommentarer til episoden.

Klippet på Instagram fra Mudrazijias profil er efterfølgende også blevet slettet.

Robert Mudrazija har stort set ikke spillet for FC København siden han kom til klubben i vinter, da han har været hårdt plaget af skader. Derfor sad Mudrazija på tilskuerpladserne til torsdagens opgør.

Kampen mellem Malmø og FC København endte 1-1, hvor Malmøs danske forsvarsspiller, Lasse Nielsen, scorede et selvmål, og sendte københavnerne foran inden, at Marcus Rosenberg reducerede for svenskerne.