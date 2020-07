FC Københavns Jens Stage vil vinde over FC Midtjylland på torsdag, så midtjyderne ikke bliver mestre der.

FC København tabte søndag aften 0-1 til AGF i Aarhus, og er dermed 14 point efter FC Midtjylland, der troner på Superligaens førsteplads efter holdets 1-0-sejr i Farum med 75 point.

Med fem kampe og 15 point tilbage at spille om kan FCM derfor sikre klubbens tredje mesterskab på bare fem år, hvis holdet får point i de to topholds indbyrdes opgør i Herning på torsdag.

Et scenarie, FCK's midtbanemand Jens Stage meget gerne vil undgå. Han vil derfor sørge for, at FCM's guldfest forhindres, eller i det mindste udskydes lidt, ved at københavnerne tager alle tre point mod rivalen.

- Det vil være skrækkeligt, og vi skal ikke lade dem vinde mesterskabet mod os, siger den tidligere AGF'er.

Stage peger på, at det ikke bare er mesterskabet, som midtjyderne ikke må vinde på torsdag. Kampen i sig selv er vigtig for hovedstadsklubben, der har revanche til gode mod FCM.

- Vi har tabt til AGF nu, og sidste uge tabte vi til FC Midtjylland. Derfor er der en helt anden ting, der også tæller på torsdag, og vi skal ikke lade FCM vinde over os igen, siger Stage.

Ud over at FCK's gulddrømme efterhånden virker usandsynlige, er Stages tidligere klub AGF begyndt at hale ind på københavnerne i kampen om sølvet.

Holdet fra Fredensvang er nu bare fire point efter på tredjepladsen efter søndagens kamp.

Noget som han vil lave om på med flere sejre, da FCK's mange pointtab er uværdige for klubben i hans øjne.

- Det er ikke værdigt for FC København at tabe så mange fodboldkampe, som vi har gjort nu her.

- Derfor skal vi hanke op i os selv, og så må vi se, hvor mange point AGF tager, siger han.

Søndagens AGF-matchvinder, Casper Højer Nielsen, vil dog ikke erkende, at man efter søndagens sejr tænker på sølvmedaljer i smilets by.

I stedet nævner AGF-backen, der har en fortid i FCK's ungdomsafdeling, at fokus nu bliver rettet mod holdets næste kamp mod AaB, og at holdet skal fortsætte på samme måde, som det har gjort hele sæsonen.

- Vores fokus er på AaB nu, og det ville være for dumt af os, hvis vi ikke holder snuden i sporet, da det har virket for os hele sæsonen.

- Vi tænker hverken på sølv eller bronze endnu, fastslår søndagens målscorer.

/ritzau/