En sejr i den sidste gruppekamp hjemme over Galatasaray vil sende 91 millioner kroner ned i FCK's baglomme.

Ingen troede, det var muligt, da FCK trak en svær pulje i Champions League med storklubberne Galatasaray, Bayern München og Manchester United.

Men med blot én kamp igen, står de danske mestre med gode chancer for avancement - samt at score et svimlende millionbeløb.

For hvis de spiller sig videre fra gruppespillet får FCK 71 millioner kroner ekstra i præmiepenge.

Og det stopper ikke der.

FCK har allerede skovlet penge ind i Champions League.

Så meget har de tjent

FCK får nemlig yderligere 20 millioner kroner, hvis de vinder den sidste kamp - og syv millioner for en uafgjort.

Indtil videre har de spillet to uafgjorte kampe og vundet én, hvilket altså sender 34 millioner mod København.

Derudover har de skovlet 117 millioner ind ved at kvalificere sig til gruppespillet.

Og dertil får hvert hold, der deltager i Champions League, et koefficient-beløb ud fra deres præstationer i europæiske turneringer de sidste ti år.

Koefficient-pengene spænder imellem cirka 268 millioner til den bedst placerede og otte millioner til den dårligst placerede af de 32 hold.

FCK ligger nummer 24 ud af 32 hold over de seneste ti år på den liste, og det kaster cirka 76 millioner ekstra af sig, som skal lægges oveni den samlede pulje.

Til sidst er der også en sum TV-penge. Her har FCK tidligere udtalt, at de regner med at modtage et større tocifret millionbeløb, men det afhænger af, hvor langt de kommer, og hvor stor en procentdel de får.

Alt i alt har de altså tjent 217 millioner + et stort tocifret millionbeløb i TV-penge.

Hertil lægger kan løverne lægge 91 millioner - plus ekstra tv-penge - oveni, hvis de vinder den sidste kamp mod Galatasaray og går videre fra gruppen.

Og til det vanvittige beløb er der ikke engang regnet billetindtægter fra de tre hjemmekampe oveni.