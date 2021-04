FC København vandt søndag 3-1 over Brøndby efter en højdramatisk afslutning på Brøndby Stadion.

FC København vandt søndag 3-1 på Brøndby Stadion efter en højdramatisk afslutning, hvor Kamil Wilczek blandt andet brændte et straffespark i overtiden, som indskifteren Mohamed Daramy fulgte op på og sparkede FCK foran 2-1.

Wilczek øgede til allersidst til slutresultatet med sit andet mål i sejren, der sender FCK på tredjepladsen i Superligaen inden AGF's kamp senere søndag. Fire point adskiller nu Brøndby og FCK på anden- og tredjepladsen.

De første 45 minutter var ikke nogen god reklame for fodbolden, da holdene gik forsigtigt til værks i en kamp, hvor der var flere tekniske fejl og hårde dueller, end der var flotte afleveringer og store chancer.

Brøndby havde bolden mest, men uden at skabe noget som helst mod et disciplineret FCK-hold, der var farligst på et par kontraangreb. Helt store muligheder blev det dog ikke til før det 37. minut.

Rasmus Falk havde lige brændt en kæmpe chance, inden Kamil Wilczek satte tåen på et fladt indlæg. Polakkens afslutning trillede i kassen, og så var FCK på 1-0.

Værterne noterede sig efterfølgende for sit første og andet skud i kampen, men det blev ikke til mere end det før pausen.

Brøndby kom ud til anden halvleg og fortsatte med at begå uhørt mange tekniske fejl, mens profilen Jesper Lindstrøm fortsat var ganske anonym.

FCK-spillerne havde kampen, hvor de ønskede det, men så begyndte Brøndby at lykkes, og de formåede at komme over kanterne.

Netop sådan udlignede værterne efter en god kombination i siden. Et indlæg havnede hos superligatopscorer Mikael Uhre, der sikkert headede udligningen i mål.

Kort før tid fik FCK et straffespark for hånd på bolden. Kamil Wilczek sparkede, men brændte efter en god redning af Marvin Schwäbe.

FCK's Mohamed Daramy kom dog først på returen, og så kunne han sparke bolden i kassen, da han gjorde det til 2-1.

Wilczek formåede dog at komme på tavlen igen, da han til allersidst øgede til slutresultatet 3-1.

/ritzau/