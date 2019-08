Der er gang i svingdøren hos FCK.

De forsvarende danske mestre har netop solgt 20-årige Mads Roerslev til Brentford i Championship. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

»Mads er helt sikkert en spiller med et godt potentiale, men han har været uheldig med nogle omstændigheder i sin tid her,« siger FCK-manager Ståle Solbakken.

Den unge højreback var i foråret i sidste sæson lejet ud, men det forløb ikke helt, som hverken han eller klubben havde håbet på.

»Derfor har han haft svært ved at udvikle sig gennem kontinuerlig kamptræning,« siger Ståle Solbakken, der i forvejen råder over Guillermo Varela og Karlo Bartolec på højreback.

Principielt har klubben også Peter Ankersen, men planen er, at han skal sælges, og derfor spiller han ikke kampe.

Men det betyder, at der har været lang vej til spilletid for Roerslev, der nu får mulighed for at prøve sig af i en ny klub.

»Jeg har været glad for min tid i FCK, hvor jeg har spillet med fantastiske spillere i hverdagen og haft dygtige trænere. Men jeg er også på et punkt nu, hvor jeg virkelig har brug for at spille en masse kampe, og det bliver svært i FCK,« siger Mads Roerslev.

Og der venter ikke helt ukendte ansigter, når turen går til Brentford, for her bliver han 'genforenet' med Brian Riemer, der tidligere var U19-træner i FCK og nu er assistenttræner i den engelske klub.

Mads Roerslev bliver langt fra den eneste danske spiller i klubben, som også har Thomas Frank ved roret.

I truppen er også Henrik Dalsgaard, Christian Nørgaard, Mathias Jensen, Emiliano Marcondes, Mads Bech Sørensen og Luka Racic.

Mads Roerslev nåede at spille 13 kampe for F.C. Københavns førstehold, siden han fik sin debut i 2016 i en pokalkamp mod Jammerbugt.