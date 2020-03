Europa League-kampen mod Istanbul Basaksehir i næste uge afvikles formentlig ikke, skriver FCK.

FC København forventer, at næste uges hjemmekamp i Europa League mod tyrkiske Istanbul Basaksehir bliver aflyst.

Det er endnu ikke bekræftet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), men FCK har orienteret både Uefa og den tyrkiske klub om tilstanden i Danmark.

615 er per torsdag formiddag registreret smittet med coronavirus i Danmark, og regeringen har taget en række initiativer for at undgå yderligere smittespredning, så sygdommen ikke overbelaster sundhedssystemet.

Kampen 19. marts skulle være returopgør i ottendedelsfinalen mod Istanbul Basaksehir.

Efter planen skal det første af de to opgør spilles torsdag aften i den tyrkiske storby, og tidligere torsdag skrev FCK, at kampen forventes afviklet.

Det forventes, at cirka 17.000 tilskuere vil være på lægterne til kampen.

FC København fandt vej til ottendedelsfinalen i Europas næststørste klubturnering ved at besejre Celtic over to kampe i 16.-delsfinalen.

I denne sæson har FCK haft mest succes i Europa, mens præstationerne har haltet hjemme i Superligaen.

Her er FCK på andenpladsen 12 point efter førerholdet FC Midtjylland.

I den kommende tid kommer FCK heller ikke i aktion i Superligaen. Dansk Boldspil-Union skriver, at alle kampe frem til 29. marts er blevet aflyst.

