Tirsdag røg FC København ud af Champions League-kvalifikation efter en intens og højdramatisk straffesparkskonkurrence, hvor den ene spiller efter den anden brændte ved at sparke bolden over målet.

De utallige brændte forsøg skyldtes i høj grad en straffesparksplet, der var placeret i en stor bunke ujævnt mudder fremfor et helt lige græstæppe.

Siden har debatten om straffesparkspletten floreret på sociale medier.

Men hvorfor var banen så dårlig, som den var?

Sæsonen er under en måned gammel. FCK har spillet tre hjemmekampe og der er ikke sparket ét straffe fra den plet endnu. Hvordan i alverden ender den som et mudderhul efter to-tre spark? De to hold har ikke trænet 100 straffespark i Parken dagen før kampen, vel @JesMortensen — Dan Philipsen (@DanPhilipsen) August 14, 2019

Ja, pletten var mærket af kamp og måske træning fra samme spot dagen før(?). Men begge hold sparkede fra samme plet, og fodbold er en udendørssport (oftest) på græs, der kan sparkes op. Lad nu være med at jage syndebukke #fck #sldk #videre — Dan Hammer (@DanHammer06) August 14, 2019

Min far er god til brok (jeg har det ikke fra fremmede). I Parken i aftes vendte han sin vrede mod det faktum, at banen blev vandet ret heftigt før kamp og i pausen. Hvorfor, når nu det havde stået ned i stænger, vrissede han. Med-årsag til mudder-straffe-gate? Har han en pointe? — FODBOLDBROK (@FODBOLDBROK) August 14, 2019

B.T. Sport har talt med kommunikationschef for FC København Jes Mortensen for at få svar på spørgsmålet.

Ifølge ham var det logisk, hvorfor banen var så dårlig:

»Det giver sig selv, hvorfor banen var, som den var i går. Det havde regnet intenst hele dagen, og der havde været to træninger. Der var også spillet 120 minutters meget intens fodboldkamp, og det har selvfølgelig slidt på banen, og derfor var den, som den var. Der blev også trænet straffespark i det felt til træningerne aftenen inden. Det var ens for begge hold, men det gider vi ikke bruge mere tid på nu, og nu er vi videre. Nu venter der nye udfordringer foran. Det er, hvad vi har at sige til det.«

Den 16. juli 2019 udtalte Parkens Grounds Manager, Daniel Madsen, sig ellers således til dfl.dk om det dengang spritnye græstæppe:

»Det er uden tvivl det bedste græs, vi har fået fra Danmark nogensinde, med en trækstyrke på 90 kg, og det er det stærkeste græs, vi har haft i Telia Parken.«

B.T. forhørte sig om muligheden for at tale med Daniel Madsen, men det var ikke muligt.

Telia Parken har mulighed for at lægge tag hen over stadion. Det har de tidligere gjort på kampdage med dårligt vejr. Det var imidlertidlig ikke en mulighed inden kampen mod Røde Stjerne tirsdag:

»Det kunne man ikke rent praktisk pga. sikkerhedsforanstaltninger med net foran udeafsnittet. Nettet var fastspændt i taget, og det var en højrisikokamp. Derfor var nettet der,« sagde Jes Mortensen.

FC København skal nu i stedet forsøge at nå gruppespillet i Europa League, hvor de møder enten HJK eller Riga FC om en plads videre. Den næste hjemmebanekamp er netop mod HJK eller Riga FC, og den spilles torsdag d. 22. august. Derfor har de otte dage til at få styr på græstæppet igen.