FC København reagerer nu på den massive straf, som de modtog tidligere torsdag fra UEFA.

FCK kommer nemlig til at spille næste hjemmekamp i UEFA-regi uden fans på den ene endetribune – nærmere betegnet B-tribunen (Sektion 12) – hvor de mest inkarnerede FCK-fans holder til.

Årsagen til straffen, der også indebærer en bøde på omkring 600.000 kroner, er, at FC Københavns fans stod bag et enormt pyroshow i Parken under Champions League-opgøret mod Borussia Dortmund.

FC København tager straffen til efterretning og raser i samme ombæring over deres egne fans uacceptable opførsel.

»Vi tager straffen til efterretning. Det ærgrer os meget, at tilskueradfærden ved kampen har så store økonomiske og markante sportslige konsekvenser for klubben,« siger direktør Jacob Lauesen til klubbens hjemmeside.

»På trods af, at vi i forbindelse med kampen gjorde en stor indsats for at undgå problemer på tribunerne, må vi også erkende, at der var en farlig, massiv og helt uacceptabel brug af pyroteknik, som klubben nu bliver straffet for,« slår FCK-direktøren fast.

Klubben vil nu skærpe deres indsats for at mindske brugen af pyroteknik i Parken. Samtidig opfordrer de til, at fansene overholder de gældende regler.

Bøden på omkring 600.000 kroner fra UEFA er på grund af pyroteknik og andre forseelser.

»De penge ville vi naturligvis hellere have brugt på andre tiltag, og der venter også nu et større projekt i forhold til at løse logistikken omkring billetsalg med videre til næste europæiske hjemmekamp. Det ligger et stykke ude i fremtiden, så vi har ikke en afklaring på praktikken endnu,« siger Jacob Lauesen.

Champions League-opgøret i Parken mod Dortmund endte 1-1.