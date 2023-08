En skandale!

Så direkte fik FC København udtrykt sig om de scener, der udspillede sig i Polen, da holdet tirsdag spillede den vigtige Champions League-kvalifikationskamp mod de polske mestre fra Rakow.

Således var der et voldsomt uvejr med lyn og torden over stadion, som B.T. også beskrev det både før og efter kampen, men ikke desto mindre var der ingen reaktion fra dommer Irfan Peljto.

»Det provokerer mig dybt, at den kamp kan blive startet i det tordenvejr. Var det sket i Danmark, havde jeg bedt spillerne om at gå direkte ned i spillertunnelen,« siger Jacob Neestrup og minder om grimme eksempler fra Danmark.

Det mest omtalte var den tidligere FC Nordsjælland-spiller Jonathan Richter, som i 2009 var så uheldig at blive ramt af et lyn på en fodboldbane.

Han måtte efterfølgende få amputeret noget af det ene ben og stoppede med at spille fodbold på højeste plan.

»Vi har haft eksempler hjemme i Danmark på folk, der er blevet ramt af lynet, og jeg synes, at det er mangel på ansvar, at dommertrioen og UEFA ikke holder den kamp i 10-15 minutter. Det må jeg ærligt talt sige,« lyder det videre fra FCK-træneren.

Nicolai Boilesen bakker sin træner op med noget af en dundertale.

Boilesen var meget utilfreds med beslutningen om at spille kampen til tiden efter uvejret i Polen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Boilesen var meget utilfreds med beslutningen om at spille kampen til tiden efter uvejret i Polen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, det er en skandale. Det lød, som om der lød en eksplosion på stadion. Lige da vi skal til at starte, lyser himlen op over os seks, syv gange,« siger Nicolai Boilesen og tilføjer om dommertrioen og UEFA, der ikke ville høre tale om, at uvejret var til fare for spillerne:

»De bliver ved med at sige, at de har styr på det, men de har ikke styr på en skid. Helt ærligt. Jeg er med på, det ikke var det fedeste, fordi der var fans og tv på osv., og det kunne blive en smule mere bøvlet at udskyde tingene.«

»Det var totalt uforsvarligt, det syntes selv os, der sad på bænken, så jeg synes, det var en total dårlig situation at sætte spillerne i. For hvad så, hvis vi blev ved med at sige, at vi ikke ville spille?,« spørger Boilesen retorisk og hentyder til, at klubben kunne have fået en stor bøde af UEFA eller det, der er værre.

FCK-stjernen har sin egen teori om, hvorfor kampen ikke blev udskudt:

»Jeg er med på, at det er en pengemaskine, og at alle lande ikke har oplevet, hvad vi har set, der er sket i Danmark med Richter, men vi ved, at det ikke er supersmart at være ude i sådan et vejr.«

FC København vandt kampen 1-0 på et selvmål af Bogdan Racovitan. Heldigvis kom alle ud af uvejret uden skader.