Peter Ankersen spiller lige nu noget af det bedste fodbold, han har gjort i sin karriere.

Det har fået FCK-manager Ståle Solbakken til at kalde ham Danmarks bedste back, og tirsdag var der så comeback til Peter Ankersen i landsholdstrøjen.

Tilmed som starter. Det var kulminationen på en lang vej tilbage fra den brækkede ankel, som Ankersen pådrog sig i maj 2018.

»Det har været en lang periode og lang sej vej til at komme tilbage på niveau. Jeg havde lidt problemer i starten, hvor jeg måske troede, det ville gå stærkere, end det gjorde. Det har ladet vente på sig,« siger Peter Ankersen og fortsætter.

»Så synes jeg egentlig, det er kommet i starten af denne her sæson, hvor det hele er kulmineret lidt. Jeg har haft rigtig godt styr på det både på klubholdet og nu også på landsholdet, hvor jeg er inde at spille igen. Det er utroligt dejligt,« siger Peter Ankersen.

Peter Ankersen skulle være solgt fra FCK i sommer.

Men Ståle Solbakken holdt på ham trods bud fra tre klubber, og til næste sommer er det så tid for den nu 28-årige back til at tage et nyt skridt i karrieren.

»Lige nu er der fokus på, hvad der sker i Superligaen, og så tager vi alt det transferværk, når tiden nærmer sig. Der er ikke nogen hemmelighed i det, for Ståle har også sagt det åbent, men det er ikke noget, jeg vil spekulere i nu,« siger Peter Ankersen.