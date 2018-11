Nicolai Boilesen er tilbage, og han kan gøre comeback på banen, når FC København torsdag aften møder Zenit i Sankt Petersborg.

Men han var allerede åben for et lyncomeback i weekendens topopgør mod FC Midtjylland.

»Det gik rigtig godt, og det gik også så godt, at vi snakkede om, om søndag var en mulighed. Men vi tog en beslutning om, at det var for stor en risiko at løbe. Hver dag er bare gået bedre, og jeg havde hele weekenden, hvor jeg vidste, at jeg ikke skulle spille. Så jeg kunne køre på - og stille og roligt arbejde mig ind med holdet i starten af ugen,« siger Nicolai Boilesen.

FCK-backen gik ud med en skade i Europa League-nullerten mod Slavia Prag, og siden har han kæmpet for at komme tilbage fra den muskelskade. Det er han nu, og som han står der i Zenits opvarmede stadion, føler han sig i hvert fald selv klar til at spille mod russerne. Men det er ikke op til ham.

»Jeg har det godt. Ellers var jeg heller ikke taget med. Men om jeg spiller i morgen, ved jeg ikke. Det er op til Ståle, og hvad han synes. Hvordan han synes, at træningen tirsdag og onsdag et gået - og alle de taktiske overvejelser,« siger Nicolai Boilesen.

Ståle Solbakken skal nemlig lægge en taktisk plan af de helt store. Et nederlag til Zenit vil gøre det ufatteligt svært at gå videre til europæisk fodbold efter jul, mens en sejr vil betyde, at FCK selv kan afgøre det hele hjemme mod Bordeaux.

Så er spørgsmålet bare, om Nicolai Boilesen skal hjælpe til med det.

