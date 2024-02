Rasmus Falk kommer aldrig til at glemme opgøret mod Manchester City.

FC København endte med 'kun' at tabe 1-3 til de europæiske mastodonter. Alligevel sammenlignede han kampen med tortur.

»Det er tortur at ligge og flytte sig hele tiden, og det er endnu mere ekstremt end mod Bayern München og nogle af de andre hold, hvor man også følte, at vi havde vores perioder på bolden,« sagde Rasmus Falk efter opgøret.

»Det er ekstremt hårdt at ligge og arbejde i rigtig lange sekvenser uden bold og samtidig at have overskud, når vi får fat på den, til at gøre alle de rigtige ting, være i de rigtige positioner og bevæge sig for hinanden.«

Samtidig kaldte FCKs midtbanespiller Manchester City for »fantastiske.«

»De er sindssygt dygtige til at lukke banen ned og sætte os i dilemmaer hele tiden,« lød det fra Rasmus Falk.

Det lignede længe, at de danske mestre ville have et udgangspunkt inden returkampen, hvor man kan tillade sig at drømme.

Men det ændrede Phil Foden på, da han scorede til 1-3 i kampens overtid og gjorde opgaven nær umulig for FC København. Manchester Citys andet mål i kampens tillægsminutter - Det første kom lige inden pausen, det andet lige inden slutfløjtet.

»Det er et pismål, de får lige inden halvleg,« siger Rasmus Falk.

»Det var en kold spand vand i hovedet, og det samme med det sidste mål. Det var et godt pres, vi laver, og slef en fejl af dem, vi lukrerer på. Det gav noget håb, noget energi og et løft. Men jeg har respekt for den måde, de torturerer os på igennem storset hele kampen.«

Efter kampen blev backen Elias Jelert blev spurgt, om FCK var overmatchet mod City, da han var forbi rettighedshaveren 3+.

»Ja, det var vi vel. Det er en blanding af, at vi ikke ramte dagen, og at vi mødte et dygtigt hold,« siger Jelert.

Overordnet vurderer han, at defensiven gjorde det nogenlunde, men offensivt betegner han københavnernes spil som for dårligt.

»Vi havde alt for mange boldtab - som i alt, alt, alt for mange. Vi var ikke gode nok til at holde i bolden, som vi havde snakket om,« siger Elias Jelert.

Manchester City bragte sig foran med 1-0. Efter godt en halv time udlignede FCK's vinterindkøb Magnus Mattsson til 1-1, mens City kom på 2-1 umiddelbart før pausen. 3-1-målet faldt i overtiden.

Der er returkamp i Manchester om tre uger. Den samlede vinder går videre til kvartfinalerne i Europas største klubturnering.

/ritzau/