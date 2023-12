Rasmus Falk mener, at Galatasaray-træners udtalelse er respektløs over for både FCK og Bayern München.

- Vi var skuffede over, at Bayern München gav FC København point.

Sådan udtalte Galatasaray-træner Okan Buruk om Champions League-kampen, hvor FCK kæmpede sig til et vigtigt point med 0-0 i det sydtyske.

Tyrkerne så gerne, at Bayern havde levet op til sin favoritværdighed, så Galatasarays egne chancer for avancement i Champions League var bedre, og her mener cheftræneren altså ikke, at tyskerne gjorde nok for at vinde.

FCK-profilen Rasmus Falk havde umiddelbart efter FCK's 1-2-nederlag til AGF søndag aften ikke set udtalelsen, men han ved godt, hvad han synes om den.

- Det virker umiddelbart respektløst. Både over for os og Bayern München i forhold til den kamp, vi leverede dernede, siger Falk, som på ingen måde havde indtryk af et Bayern-hold, der holdt igen.

Spørger man FCK-træner Jacob Neestrup, har han ingen kommentarer til det her og nu.

- Lige nu handler alt for mig om Superliga og så pokal onsdag og lørdag, og så kan det være, at jeg har en kommentar til det i næste uge, men ikke før, siger Neestrup.

FCK er aktuelt på andenpladsen i Champions League-gruppen og spiller den afgørende sidste gruppekamp 12. december i Parken.

Her kommer netop Galatasaray på besøg, men FCK risikerer meget vel at må undvære Denis Vavro.

Forsvarsprofilen kom til skade mod AGF og måtte midtvejs i første halvleg bæres fra banen, efter han havde ramt en modstander og tog sig til skinnebenet.

Da Rasmus Falk efter kampen mødte pressen, havde han endnu ikke haft lejlighed til at tale med Vavro, men han erkender, at det så alvorligt ud.

- Jeg er enig. Det ligner ikke ham at gå ud fra en fodboldkamp, så der er helt sikkert noget, der ikke er godt der, for så var han ikke blevet skiftet ud, siger Falk.

FCK oplyser på det sociale medie X, at det er for tidligt at sige noget om Vavros skade, men man slår fast, at der ikke er sket et brud.

Før den vigtige Champions League-kamp mod Galatasaray har FC København to pokalkvartfinaler mod Silkeborg.

/ritzau/