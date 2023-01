Lyt til artiklen

Tirsdag kunne The Telegraph fortælle, at Leicester City er interesseret i FCK-profilen Victor Kristiansen.

Men backen tror dog ikke selv, at han skal skifte adresse til det engelske i dette transfervindue.

»Jeg har ikke hørt noget, så det forholder jeg mig egentlig ikke til. Jeg er FC København-spiller, og jeg har fokus på at komme tilbage i god form og spille mod Silkeborg 19. februar,« siger Victor Kristiansen, som afviser at have læst om rygtet.

Ja, faktisk er det første gang, at han hører om rygtet, fortæller han.

Den unge back er blevet en af de bærende profiler i FCK. Foto: STR Vis mere Den unge back er blevet en af de bærende profiler i FCK. Foto: STR

Men hvis der skulle komme et tilbud fra en Premier League-klub, er Victor Kristiansen ikke afvisende for et skifte væk fra hovedstadsklubben.

»Jeg synes, at jeg er klar til det. Jeg har prøvet at spille Champions League med FCK og vinde et mesterskab, og jeg er en bærende profil. Så jeg føler, at jeg er fint klar til, hvad end der skulle komme. Jeg føler, at jeg har pakken til at komme derover.«

Og et skifte til England vil da også være en drengedrøm for Victor Kristiansen, der har været i rivende udvikling i FCK-trøjen.

»Premier League er alle drenges drøm, når de starter til fodbold. Men om der skal komme nogle step ind imellem, eller om det skal være direkte, eller om jeg skal blive her, det ved jeg sgu ikke,« siger han og åbner dørene for andet end det engelske:

»At komme derover (til England, red.) eller til Tyskland … eller komme til Barcelona eller Real Madrid. Det ved jeg sgu ikke. Saudi-Arabien også,« fortæller han.

20-årige Victor Kristiansen har kontrakt med FCK indtil udgangen af 2025.